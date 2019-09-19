Экономика
Политическая ЭкспертизаНебольшой московский банк заработал больше всех в России на переводах
Почти все средства организация получила за счет осуществления переводов между юридическими лицами, не открывавшими счет, пишет Forbes. В банке утверждают, что добились успеха за счет большого количества связей с различными компаниями.
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За первое полугодие 2019 года он заработал рекордную сумму комиссионных на переводах без открытия счета между юрлицами — 2,87 млрд рублей, свидетельствует отчетность банка на сайте ЦБ.Forbes00:10
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