Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаНебольшой московский банк заработал больше всех в России на переводах

Почти все средства организация получила за счет осуществления переводов между юридическими лицами, не открывавшими счет, пишет Forbes. В банке утверждают, что добились успеха за счет большого количества связей с различными компаниями.
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с чего всё началось
За первое полугодие 2019 года он заработал рекордную сумму комиссионных на переводах без открытия счета между юрлицами — 2,87 млрд рублей, свидетельствует отчетность банка на сайте ЦБ
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