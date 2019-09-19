Экономика
Политическая ЭкспертизаНебольшой московский банк заработал больше всех в России на переводах
Банк ВРБ, который занимает одну из последних строчек в третьей сотне по размеру активов, внезапно стал лидером по комиссионным доходам среди всех российских кредитных организаций. Как следует из отчетов Центробанка, в первом полугодии ВРБ заработал на комиссионных отчислениях 2,87 миллиарда рублей.
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За первое полугодие 2019 года он заработал рекордную сумму комиссионных на переводах без открытия счета между юрлицами — 2,87 млрд рублей, свидетельствует отчетность банка на сайте ЦБ.Forbes00:10
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