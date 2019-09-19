с чего всё началось

Банк ВРБ, который занимает одну из последних строчек в третьей сотне по размеру активов, внезапно стал лидером по комиссионным доходам среди всех российских кредитных организаций. Как следует из отчетов Центробанка, в первом полугодии ВРБ заработал на комиссионных отчислениях 2,87 миллиарда рублей.

Небольшой московский банк заработал больше всех в России на переводах

Политика Новак подвёл итоги переговоров с Украиной и ЕС по газу Глава Минэнерго РФ Александр Новак подвёл итоги трёхсторонних переговоров с представителями украинской делегации и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу поставок российского газа в ЕС.

Футбол Байер — Локомотив 1:2 «Локомотив» нанес поражение «Байеру» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Происшествия Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Наука Пиво оберегает от развития диабета Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.

Общество Oxxxymiron устроил чтения в поддержку фигурантов «московского дела» Завершился спектакль речью самого Oxxxymironа, призвавшего освободить фигурантов «московского дела». О чтениях было объявлено накануне.

Общество Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.

Армия и оружие Китай купил истребитель Су-35 для раскрытия секретов Су-57 В китайском информационном агентстве «Sina» предположили, что Пекин мог закупить партию российских Су-35 для того, чтобы раскрыть секрет нового истребителя Су-57.

Армия и оружие Минобороны анонсировало контракт на поставки ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ» По сообщениям ТАСС, Минобороны России готовит долгосрочный государственный контракт с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставку зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».

Футбол Сборная России вновь поднялась в рейтинге ФИФА Сборная России поднялась на 42-е место рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

Гаджеты Intel готовит Core i9-10900X к релизу На просторах интернета появились первые тесты процессора Core i9-10900X, который, видимо, не будет пользоваться таким уж высоким спросом на рынке.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Происшествия Экс-футболист Кельвин Мейнард убит в Амстердаме Поздно вечером 18 сентября в Амстердаме неизвестные расстреляли экс-футболиста, 32-летнего Келвина Мэйнарда.

Кино Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом» Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.

Происшествия Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве Следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

Политика В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.

Общество В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.

Политика Депутат Рады раскрыл детали «формулы Зеленского» по Донбассу Депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Яременко в четверг сообщил, что так называемая "Формула Зеленского" по Донбассу не предусматривает изменений в конституцию относительно особого статуса неподконтрольных Киеву территорий.