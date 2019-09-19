Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаНебольшой московский банк заработал больше всех в России на переводах

Банк ВРБ, который занимает одну из последних строчек в третьей сотне по размеру активов, внезапно стал лидером по комиссионным доходам среди всех российских кредитных организаций. Как следует из отчетов Центробанка, в первом полугодии ВРБ заработал на комиссионных отчислениях 2,87 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
За первое полугодие 2019 года он заработал рекордную сумму комиссионных на переводах без открытия счета между юрлицами — 2,87 млрд рублей, свидетельствует отчетность банка на сайте ЦБ
.
Forbes00:10

Подробнее о событии

Крохотный российский банк неожиданно заработал больше всех

Секрет фирмы10:42

ВРБ заработал на корпоративных переводах рекордные 2,87 млрд рублей

Саминвестор06:47

Небольшой московский банк заработал больше всех в России на переводах

Политическая Экспертиза05:33

В России неожиданно появился крупнейший банк

Lenta.ru03:40

Forbes: Небольшой банк неожиданно заработал больше всех в России на переводах

БИЗНЕС Online02:55

Неожиданный лидер: банк из третьей сотни заработал больше всех в России на переводах компаний

Forbes00:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Шоу-бизнес

Заворотнюк перевели в обычную палату

News.ru 06:49
Происшествия

Генпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову

Газета.Ru 05:17
Политика

Новак подвёл итоги переговоров с Украиной и ЕС по газу

Глава Минэнерго РФ Александр Новак подвёл итоги трёхсторонних переговоров с представителями украинской делегации и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу поставок российского газа в ЕС.
RT на русском 10:20
Авто

Китайцы сертифицировали в России большой кроссовер GAC GS8

Переживший обновление GAC GS8 засобирался в Россию.
АвтоВзгляд 05:42
Футбол

Хабиб Нурмагомедов назвал спорт, которому нет равных

FightTime.ru 04:38
Футбол

Байер — Локомотив 1:2

«Локомотив» нанес поражение «Байеру» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 16:50
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Происшествия

Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Кино

Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев

Интерфакс 09:59
Наука

Пиво оберегает от развития диабета

Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru 17 сентября в 09:00
Общество

Oxxxymiron устроил чтения в поддержку фигурантов «московского дела»

Завершился спектакль речью самого Oxxxymironа, призвавшего освободить фигурантов «московского дела». О чтениях было объявлено накануне.
Эхо Москвы 10:03
Общество

Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Армия и оружие

Китай купил истребитель Су-35 для раскрытия секретов Су-57

В китайском информационном агентстве «Sina» предположили, что Пекин мог закупить партию российских Су-35 для того, чтобы раскрыть секрет нового истребителя Су-57.
Военное дело 10:10
Армия и оружие

Минобороны анонсировало контракт на поставки ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ»

По сообщениям ТАСС, Минобороны России готовит долгосрочный государственный контракт с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставку зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».
Военное дело 05:40
Театры

Пермскую актрису, поддержавшую Павла Устинова, грозят уволить

URA.Ru 05:29
Футбол

«Барселона» заинтересовалась 19-летним рекордсменом ЛЧ из «Зальцбурга»

Испанская «Барселона» заинтересована в приобретении 19-летнего нападающего австрийского «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.
Матч ТВ 10:24
Футбол

Сборная России вновь поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 42-е место рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
Lenta.ru 05:27
Гаджеты

Intel готовит Core i9-10900X к релизу

На просторах интернета появились первые тесты процессора Core i9-10900X, который, видимо, не будет пользоваться таким уж высоким спросом на рынке.
Megaobzor.com 05:50
Политика

Экс-депутат Рады Надежда Савченко стала ведущей ток-шоу

РБК 09:33
Происшествия

Бывший вице-президент «Анжи» задержан с арсеналом оружия

Газета.Ru 09:18
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Происшествия

Экс-футболист Кельвин Мейнард убит в Амстердаме

Поздно вечером 18 сентября в Амстердаме неизвестные расстреляли экс-футболиста, 32-летнего Келвина Мэйнарда.
REGNUM 07:46
Кино

Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»

Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Происшествия

В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

РИА Новости 04:35
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Игры

Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей

News.ru 17 сентября в 04:06
Политика

В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США

Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM вчера в 14:34
Общество

В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 04:48
Политика

Депутат Рады раскрыл детали «формулы Зеленского» по Донбассу

Депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Яременко в четверг сообщил, что так называемая "Формула Зеленского" по Донбассу не предусматривает изменений в конституцию относительно особого статуса неподконтрольных Киеву территорий.
РИА Новости 08:45
Происшествия

Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца

Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.
Правда УрФО 09:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное