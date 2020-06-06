Происшествия
ТАССНебольшой самолет разбился в США, погибли пять человек
Не менее пяти человек, включая двоих детей, погибли в пятницу при крушении небольшого самолета на севере американского штата Джорджия. Об этом со ссылкой на шерифа местной полиции сообщило местное подразделение телекомпании Fox.
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Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
REGNUM вчера в 07:42
Общество
«Норникель» берет аварию на себя
Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Армия и оружие
Правительственные силы Ливии ударили по позициям Хафтара у порта Сирт
Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии ударили по соединениям Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара у портового города Сирт.
Газета.Ru 05:00
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:59
Общество
В Крыму назвали дату открытия курортов для туристов
Названа предварительная дата открытия курортов в Крыму. Отдыхающих могут начать принимать уже с 1 июля.
Рамблер вчера в 12:33
Здоровье
Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей
Минздрав подписал приказ о внесении изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в октябре прошлого года.
РБК вчера в 16:00
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
Культура
Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым
Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
Вокруг ТВ вчера в 10:21
Общество
Билл Гейтс ответил на домыслы о «чипировании»
Предприниматель, филантроп, один из основателей Microsoft Билл Гейтс ответил на измышления теории заговора о чипировании человечества во время вакцинации.
ДЕЛА.ru 04 июня в 22:39
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03
Политика
В США заявили об «иностранном вмешательстве» в протесты
Globallookpress Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая на пресс-конференции 4 июня, заявил, что некие "иностранные силы" пытаются обострить ситуацию с протестами и беспорядками на территории Штатов.
РЕН ТВ 04 июня в 13:32
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
Футбол
Тимо Вернер дал согласие на переход в «Челси»
В четверг, 4 июня, «Bild» сообщил, что нападающий немецкой команды «РБ Лейпциг» удачно провёл переговоры с лондонским «Челси».
ГЛАС.RU 04 июня в 14:09
Политика
Пушков прокомментировал заявление Германии о пошлинах на газ из США
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст обвинил США в посягательстве на суверенитет Германии из-за давления на "Северный поток — 2". Политик также предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ.
РИА Новости вчера в 13:40
Политика
Трамп приказал сократить численность войск в Германии
Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
Lenta.ru вчера в 17:21
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Здоровье
Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи
Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 000 человек. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03 июня в 07:01
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Политика
Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии
Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Происшествия
В Башкирии загорелась кровля торгового центра
РИА Новости 06:42
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Шоу-бизнес
Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor 05:47
Общество
Роскачество обнаружило в сервелате следы антибиотиков
Роскачество провело повторную проверку сервелата и обнаружило в одном из образцов следы антибиотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Моя Москва.онлайн 04:02
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру 03 июня в 07:51
Игры
Анонсировано дополнение Fallen God для SpellForce III — оно про троллей
Среди особенностей дополнения стоит отметить появление фракции троллей и континента Ургат, а также свежую сюжетную кампанию на 15 часов, финал которой зависит от решений игрока.
Игромания.ру 04:51