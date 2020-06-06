Не менее пяти человек, включая двоих детей, погибли в пятницу при крушении небольшого самолета на севере американского штата Джорджия. Об этом со ссылкой на шерифа местной полиции сообщило местное подразделение телекомпании Fox.

Небольшой самолет разбился в США, погибли пять человек

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