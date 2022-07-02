Мошенники всё равно будут пытаться получить доступ к личному кабинету физического лица посредством методов социальной инженерии, полагает директор департамента информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев.
Чтобы усилить систему безопасности, можно сделать идентификацию не однофакторной, а как минимум двухфакторной, предлагает директор «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (СРО «НАПКА») Борис Воронин.
Исходя из текста публикации, следует, что взрывы были вызваны работой подразделений противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации, уничтоживших группу нацеленных на обстрел жилых районов города ракет.