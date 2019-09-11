Экономика

ПРАЙМПРАЙМРосстат вновь зафиксировал недельную дефляцию в РФ в 0,1%

Росстат с 3 по 9 сентября вторую неделю подряд зафиксировал дефляцию в РФ в 0,1%, с начала года рост цен составил 2,3%, сообщает ведомство. На прошлой неделе, с 27 августа по 2 сентября, Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1% после нулевой инфляции на неделе с 20 по 26 августа.
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Росстат вторую неделю подряд фиксирует недельную дефляцию на уровне 0,1%

ТАСС09:04

Росстат вновь зафиксировал недельную дефляцию в РФ в 0,1%

ПРАЙМ09:03

Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в России

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Rambler News Service10:01

Недельная дефляция в России сохранилась на уровне 0,1%

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Росстат снова зафиксировал дефляцию в России

News.ru09:19

Инфляция за неделю, с 3 по 9 сентября, составила 0.1%

АК&М10:50
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Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
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Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17

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Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
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В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
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Политика

Трамп отправил Болтона в отставку

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
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Apple показала iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Технологический гигант Apple представил на своей ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Калифорнии свои новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Афиша Daily вчера в 14:48
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В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
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Врач рассказала о первом признаке болезни легких

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Россияне стали лучше понимать, куда обращаться, если их права в банке или страховой компании были нарушены, но число граждан, которые стараются иметь денежную "подушку безопасности", снизилось с 2013 года.
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В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
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Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей

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Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".
ТАСС 03:26
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Посол объяснил, почему россияне все чаще гибнут в Турции

В текущем туристическом сезоне россияне стали чаще умирать и получать травмы во время отдыха в Турции, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Газета.Ru 04:01
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Михаэль Шумахер пришел в сознание

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Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака

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Политика

Квициния просит суд отменить итоги выборов президента Абхазии

Лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, принимавший участие в выборах президента Абхазии, подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов главы государства.
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Экономика

Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин

Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:33
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Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

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Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре

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Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
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Грег Вайнер о том, как трагедия 9/11 сняла разногласия России и Америки

Жертвами самого страшного теракта в истории современной Америки стали почти 3000 человек.
Газета.Ru 07:34
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
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По новому роману Стивена Кинга снимают сериал

По новому роману Стивена Кинга "Институт", который только что опубликовали на английском языке, уже снимают сериал, сообщает Variety.
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35-летний Ещенко получил «серебро» молодежного первенства

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При посадке в Шереметьево самолет столкнулся с птицей

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Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП

Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
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