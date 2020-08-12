С начала месяца цены к 10 августа снизились на 0,1%, с начала года они поднялись на 2,9%. Среднесуточная дефляция за 10 дней августа составила 0,007% (за 12 дней августа 2019 года она была 0,005%).

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