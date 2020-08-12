Экономика
ИнтерфаксНедельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года
С начала месяца цены к 10 августа снизились на 0,1%, с начала года они поднялись на 2,9%. Среднесуточная дефляция за 10 дней августа составила 0,007% (за 12 дней августа 2019 года она была 0,005%).
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Политика
Порошенко призвал Лукашенко провести повторные выборы президента
Facebook Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к главе Белоруссии Александру Лукашенко и призвал его провести повторные выборы главы государства.
РЕН ТВ 13:44
Общество
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников «Курска»
На Балтийском флоте 12 августа прошли памятные мероприятия, посвященные 20-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера "Курск".
Российская газета 05:27
Происшествия
Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области
Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi L200, устроил дорожно-транспортное происшествие на Валдае.
Экономика сегодня вчера в 10:56
Общество
250 женщин в белой одежде выразили протест из-за насилия в Белоруссии
Последние несколько дней в Белоруссии проходят массовые акции протеста против шестого переизбрания Александра Лукашенко на пост президента страны.
Московский Комсомолец 05:00
Политика
Путин сообщил, что его дочь сделала прививку от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей решилась на вакцинацию против коронавируса и уже сделала прививку.
Цензуры.Нет 04:45
Общество
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
В этом году в школы РФ впервые пойдут 1 млн 900 тысяч первоклассников. Общее число учеников составит 17 миллионов человек.
Evo-rus.com 07:12
Здоровье
Иммунолог назвал одну из главных загадок коронавируса COVID-19
Главный питерский иммунолог А. Тотолян сообщил, что у целого ряда пациентов, которые успешно перенесли коронавирусную инфекцию, антитела к заболеванию на вырабатываются.
Discover24 03:42
Общество
Ведущие в знак протеста увольняются с белорусского ТВ
Как сообщает издание The Insider, с работы ушел ведущий телеканала «Беларусь 1» Сергей Козлович.
Новые Известия 11:03
Транспорт
Между Петербургом и Самарой запустят скоростной поезд «Стриж»
С 21 августа между Петербургом и городами Поволжья начнет ходить новый поезд "Стриж", состав сможет развивать скорость до 200 километров в час, конечной точкой станет Самара, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Российская газета 10:38
Политика
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
Газета.Ru 11:33
Происшествия
Стали известны обстоятельства смерти задержанного белоруса
Умерший после задержания в Гомеле 25-летний молодой человек не участвовал в протестах, он ехал к своей девушке через центр города, когда его остановили.
Lenta.ru 13:22
Происшествия
Полиция проводит проверку по факту избиения Широковым арбитра
Российская газета 12:56
Общество
Дегтярев пообещал уволить и.о. министра транспорта за саботаж
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что, скорее всего, уволит исполняющего обязанности министра транспорта Максима Прохорова за саботаж.
РБК 12:54
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном в среду, 12 августа, обсудил текущую ситуацию в Белоруссии, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 13:11
Происшествия
Депздрав опроверг сообщения о смерти ребенка от прививки от кори
В Москве ребенок, привитый от кори, умер через три дня после вакцинации от врожденной патологии, его смерть, предварительно, не связана с прививкой.
РБК 11:23
Происшествия
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Блогера обвиняют в незаконном доступе к гостайне (пункт "д" части 2 статьи 283 .1 УК РФ). По этой статье ему грозит от 3 до 8 лет.
Российская газета 04:36
Политика
Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку
Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 10:57
Здоровье
Минздрав Украины предложил изменить методику определения карантинных зон
Киев, 12 августа 2020, 11:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложило правительству страны внести изменения в методику разделения регионов на карантинные зоны.
REGNUM 04:06
Происшествия
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 07:52
Общество
ПФР объяснил, в каких случаях может не прийти выплата на детей
«Президентские» выплаты на детей за июнь и июль получили более 98 процентов российских семей.
Discover24 04:05
Общество
Домрачева прокомментировала протесты в Белоруссии
Sport.ru 03:30
Политика
Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии
Действующий президент отметил, что на улицах чинят беспорядки лишь люди с криминальным прошлым и безработные.
NewInform 09:08
Происшествия
На Кубани спасли унесенную ветром в море девочку
Газета.Ru 12:44
Автоспорт
Пилот «Феррари» Феттель на Гран-при Испании получит новое шасси
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель на Гран-при Испании "Формулы-1" получит новое шасси, сообщается на сайте "Ф-1".
РИА Новости 12:13
Политика
ГП Украины запросила у Белоруссии выдачу 28 задержанных россиян
Как сообщает пресс-служба украинского офиса в Facebook, 11 августа 2020 года он обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросами о выдаче 28 человек, которые были задержаны 29 июля.
Московский Комсомолец 08:24
Экономика
Экономика Великобритании сократилась на 21,7% во II квартале
ВВП Великобритании во II квартале этого года снизился на 21,7% в годовом выражении и на 20,4% в квартальном.
Ведомости 05:52
Энергетика
Турция намерена увеличить закупки природного газа у Азербайджана
О намерении увеличить закупку природного газа у Азербайджана заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 12 августа на совместной пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
ИА Красная Весна 10:40