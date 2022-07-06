Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,8%, в том числе белокочанная капуста - на 13,8%, картофель - на 7%, столовая свекла - на 6,3%, помидоры - на 5,6%, репчатый лук - на 3,6%, бананы - на 3,4%, морковь - на 3%, огурцы - на 0,5%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,1%.