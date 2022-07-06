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Недельная инфляция ускорилась до 0,23% на фоне индексации тарифов ЖКХ

Недельная инфляция в РФ в период с 25 июня по 1 июля ускорилась до 0,23% на фоне повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, с начала года цены выросли на 11,77%, сообщил в среду Росстат.
ПРАЙМ
С начала июля потребительские цены выросли на 0,2%, с начала года - на 11,77%.
ТАСС
"Основной рост потребительских цен и тарифов пришелся на первый день июля – плюс 0,20%. На рост цен и тарифов повлияло увеличение стоимости ряда услуг, прежде всего в сфере ЖКХ (проводится ежегодно в июле)", — отметил в своем комментарии Росстат.
ПРАЙМ
Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,8%, в том числе белокочанная капуста - на 13,8%, картофель - на 7%, столовая свекла - на 6,3%, помидоры - на 5,6%, репчатый лук - на 3,6%, бананы - на 3,4%, морковь - на 3%, огурцы - на 0,5%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,1%.
ТАСС

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Недельная инфляция в России ускорилась до 0,23% на фоне роста тарифов ЖКХ
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