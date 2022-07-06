"Основной рост потребительских цен и тарифов пришелся на первый день июля – плюс 0,20%. На рост цен и тарифов повлияло увеличение стоимости ряда услуг, прежде всего в сфере ЖКХ (проводится ежегодно в июле)", — отметил в своем комментарии Росстат.
Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,8%, в том числе белокочанная капуста - на 13,8%, картофель - на 7%, столовая свекла - на 6,3%, помидоры - на 5,6%, репчатый лук - на 3,6%, бананы - на 3,4%, морковь - на 3%, огурцы - на 0,5%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,1%.
Украина перестала ждать поставок авиации, но надеется на получение систем противовоздушной обороны, безопасность неба — приоритет, заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, прибывшим в Киев.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что полки в нидерландских супермаркетах опустели по итогам скоординированных акций, проводимых фермерам в знак протеста против экологической политики руководства страны.