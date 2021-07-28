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Недельная инфляция в РФ оказалась нулевой, с начала года цены выросли на 4,59%

Инфляция в России за неделю с 20 по 26 июля оказалась нулевой, с начала года потребительские цены выросли на 4,59%, сообщает Росстат.
ПРАЙМ
В 27 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,0%.
Финмаркет
Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,8%, в том числе на морковь - на 8,4%, картофель - на 7,5%, огурцы - на 5,4%, помидоры - на 4,3%, лук репчатый - на 1,9%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 0,2%, яблоки - на 0,1%.
Финмаркет
Цены на мясо кур и на сахар выросли на 0,1%. Одновременно подсолнечное масло подешевело на 0,1%, куриные яйца - на 0,2%.
Интерфакс

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