Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,8%, в том числе на морковь - на 8,4%, картофель - на 7,5%, огурцы - на 5,4%, помидоры - на 4,3%, лук репчатый - на 1,9%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 0,2%, яблоки - на 0,1%.
Полковник Николай Баталов, прошедший первую чеченскую войну, рассказал «Ленте.ру» историю его знаменитого интервью журналисту Александру Невзорову, в котором офицер эмоционально прошелся по командованию, отправлявшему в Грозный неподготовленных срочников — не умеющих воевать в городе солдат и «снайпера с пять с половиной зрения».
Среди почти 130 тыс. москвичей, получивших первый компонент вакцины от коронавируса с 19 по 25 июля, разыграли пять предоставленных для акции автомобилей Renault Logan в прямом эфире телеканала "Москва-24".