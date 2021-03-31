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ТАСС

Недельная инфляция в России сохраняется на уровне 0,2% вторую неделю подряд

Инфляция в России за период с 23 по 29 марта составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее инфляция в РФ также находилась на уровне 0,2%.В источнике
ПРАЙМ
RT на русском

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Инфляция в России сохранилась на уровне 0,2% вторую неделю подряд

Ведомости13:06

В Росстате назвали уровень недельной инфляции

RT на русском12:28

Росстат оценил недельную инфляцию в России

ПРАЙМ12:15

Недельная инфляция в России сохраняется на уровне 0,2% вторую неделю подряд

ТАСС12:01
Интересное

В Intel придумали гениальный по своей простоте способ догнать полупроводниковую отрасль

По данным источника, в компании придумали простой как всё гениальное способ — скорее всего, Intel прибегнет к переименованию узлов, чтобы новые наименования «соответствовали отраслевым соглашениям».
iXBT.com04:38

Около 1 тыс. москвичей заболели коронавирусом после вакцинации

«Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более 2 недель, заболели коронавирусом всего около 1 тыс. человек, что составляет около одной десятой процента»,— сообщили в мэрии.
Коммерсантъ11:45