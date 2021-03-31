ТАССНедельная инфляция в России сохраняется на уровне 0,2% вторую неделю подрядИнфляция в России за период с 23 по 29 марта составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее инфляция в РФ также находилась на уровне 0,2%.В источникеПРАЙМRT на русскомПодробнее о событииИнфляция в России сохранилась на уровне 0,2% вторую неделю подрядВедомости13:06В Росстате назвали уровень недельной инфляцииRT на русском12:28Росстат оценил недельную инфляцию в РоссииПРАЙМ12:15Недельная инфляция в России сохраняется на уровне 0,2% вторую неделю подрядТАСС12:01Показать ещёОценить9КомментироватьПоделиться