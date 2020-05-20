Экономика
РБКНедельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель
Повседневные расходы жителей России на неделе с 11 по 17 мая выросли на 5,6% в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом говорится в исследовании «Ромир», поступившем в РБК.
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с чего всё началось
Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб. В целом, за период с 30 марта по 17 мая показатель недельных расходов вырос более чем на 26%.РБК03:00
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