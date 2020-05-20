Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб. В целом, за период с 30 марта по 17 мая показатель недельных расходов вырос более чем на 26%.

Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель

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