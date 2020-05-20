Экономика

РБКРБКНедельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель

1 фото
Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб. В целом, за период с 30 марта по 17 мая показатель недельных расходов вырос более чем на 26%.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Повседневные расходы граждан России за период карантина выросли на треть

ИА Красная Весна03:26

После отмены нерабочих дней россияне начали больше тратить. Причина в возросших ценах

Фонтанка.Ру03:25

Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель

РБК03:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 04:09, Ашберн
Общество

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 504 человека

В Красноярском крае за последние сутки зарегистрировано еще 504 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Городские новости. Красноярск 04:02
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

В компании отмечают, что дискредитация направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом.
РБК 03:29
64
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
217
Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
134
Происшествия

В центре Екатеринбурга загорелось историческое здание

Сегодня, 20 мая, в Екатеринбурге на улице Вайнера вспыхнуло двухэтажное здание №16а.
Уральский меридиан 02:33
1
Игры

Артефакт прошлого: 8-часовое прохождение Gears of War 3 на PlayStation 3

До сих пор Gears of War 3 официально вышла только на Xbox 360, однако благодаря обратной совместимости боевик доступен и на Xbox One — на Xbox One X даже в 4К-разрешении.
Игромания.ру вчера в 11:25
Гаджеты

Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США

Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
RuNews24.ru 02:18
1
Политика

Палестина расторгает все договоренности с США и Израилем

Палестина приняла решения расторгнуть все договоренности с Израилем и США из-за намерений Тель-Авива присоединить себе палестинские земли, заявил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.
ФАН вчера в 16:37
80
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.
Lenta.ru вчера в 14:29
3,2K
Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:35
742
Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
182
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой вчера в 07:32
19
Происшествия

В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2

Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:04
862
Политика

На Порошенко завели дело о госизмене

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью.
Уралинформбюро 00:04
78
Финансы

Курсы доллара и евро растут к рублю

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
Газета.Ru 03:40
356
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
1,3K
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

В России по состоянию на 20 мая выявлено 8764 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны, больше всего заразившихся — в Москве, Московской области и Красноярском крае.
Lenta.ru 03:39
Общество

Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
RT на русском вчера в 18:02
480
Футбол

УЕФА перенес исполком по Евро-2020 с 27 мая на 17 июня

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций, назначенный на 27 мая, перенесен на 17 июня.
Вести.Ru 18 мая в 11:06
Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
811
Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
838
Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
18
Общество

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
80
Экономика

Число автокредитов в апреле снизилось на 80 процентов

Количество автокредитов, выданных банками в апреле 2020 года, сократилось по сравнению с мартом на 80%, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Российская газета 04:06
Спорт

Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
Metaratings вчера в 13:32
Культура

Сын Виктора Цоя подал заявку на регистрацию бренда «Кино»

Life.ru 03:02
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
3,4K
Общество

Более 9 тысяч россиян выздоровели за сутки

За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни.
Выкса.рф 03:47
Футбол

Сегодня состоится центральный матч тура в чемпионате Белоруссии

ГЛАС.RU вчера в 21:01
Здоровье

Теперь точно плато: в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся

За прошедшие сутки в России зафиксировано еще 8 764 случая коронавируса, 9 262 человека выздоровели, 135 скончались.
Уфа1.ру 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное