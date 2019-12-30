Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть корректируются в понедельник утром
Нефтяные котировки скорректировались в понедельник утром в начале торговой сессии на мировом товарно-сырьевом рынке после бурного роста накануне.
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Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Экономика
На Западе заговорили о «восстановлении русского величия»
В главе под названием «Российская революция» отмечается, что российский фондовый рынок показал лучший результат в мире с точки зрения долларовой доходности, несмотря на американские санкции и волну протестов, охвативших Москву этим летом.
Происшествия
Аэропорт опубликовал поминутную хронологию катастрофы в Алма-Ате
Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию трагедии с потерпевшим крушение Fokker-100 .
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Происшествия
Банду черных риелторов обезвредили в Москве
Банду обезвредили, в отношении ее членов возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Общество
Космонавт Падалка назвал причины застоя космической отрасли в России
Герой России космонавт Геннадий Падалка рассказал, что стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин он назвал технологическое отставание и нехватку квалифицированных специалистов, передает РИА "Новости".
Космос
Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Переместить всю Солнечную систему на расстояние в 50 световых лет за 1 млн земных лет сможет звездный двигатель, предложенный американским астрофизиком Мэтью Капланом из Университета штата Иллинойс, 29 декабря сообщает журнал Acta Astronautica.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Экономика
Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Общество
Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
Россияне в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского, а лидером по употреблению игристого напитка является Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Политика
Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в сознательной лжи
Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье днем, написал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».
Происшествия
Выйти из дома. Год трагедии в Магнитогорске. Пострадавшие ищут новую жизнь. В Кремле произошедшее называют «взрывом газа», а следствие до сих пор молчит
27 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Причиной этой трагедии стал взрыв газа, здесь нет никаких новых элементов, темы для обсуждения".
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Политика
ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом
В воскресенье, 29 декабря, представители официального Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) провели обмен пленными.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Убил и спрятал тела в яме: приморца приговорили к пожизненному сроку
Суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Политика
Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
Политика
Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести нравственные правила поведения чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием средств из бюджета на подобные праздники.