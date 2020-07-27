Экономика
Finam.RuНеделя началась ростом расписок «Ленты» и «РУСАЛа»
Новая неделя на российском рынке началась ростом акций. РТС поднялся на 1% до 1268,9 индекс МосБиржи прибавил 0,63% до 2881,14 пункта.
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Футбол
Геркус – о переходе Ловрена: кругом сотни пацанов ничем не хуже
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о переходе в «Зенит» из «Ливерпуля» защитника Деяна Ловрена.
Metaratings 14:33
Происшествия
В Перми на набережной спасли тонущую женщину
Вечером 25 июля на набережной реки Камы начала тонуть женщину. Ее спасли неравнодушные пермяки.
Новости Перми 01:51
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
Армия и оружие
Российский Су-27 поднялся на перехват самолёта США над Чёрным морем
Российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.
RT на русском 12:57
Происшествия
В Москве река Яуза затопила улицы: кадры из соцсетей
Московский Комсомолец 11:58
Происшествия
Семья убитого 16-летнего актера из «Ералаша» пожаловалась на угрозы
РИА Новости 09:05
Здоровье
Минздрав РТ объяснил резкий рост смертности в Набережных Челнах
За полгода смертность выросла на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев подтвердил рост смертности в Набережных Челнах.
Челны-ТВ 09:00
Общество
Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 3 августа
Телеканал Санкт-Петербург 07:21
Космос
Китай запустил три спутника для развития интернета и картографии
КНР запустила на орбиту три спутника, предназначенных для развития интернета вещей, более точного картографирования и астрофизических наблюдений, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Газета.Ru 25 июля в 01:13
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.
РИА Новости 14:22
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Футбол
Владелец «Динамо» Суркис: тренер у команды есть
Газета.Ru 12:44
Общество
Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс 13:06
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» встречается с девушкой на 30 лет моложе себя
Сам Григорьев-Аполлонов отметил, что недавно летел из Сочи с приятелем, который развёлся после 30 лет брака, снова женился на молодой девушке и стал отцом маленькой дочки.
Life.ru 13:08
Киберспорт
В Ghost of Tsushima появится «летальный» уровень сложности
27 июля для Ghost of Tsushima выйдет патч 1.05, с которым в игре появится новый уровень сложности — «летальный».
CyberSport.ru 12:53
Происшествия
В Самаре при взрыве пострадал полицейский
Полицейский, прибывший по вызову о семейном скандале, получил легкие травмы при взрыве в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 14:43
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Кино
Александра Бортич и Алексей Чадов сыграют в «Игру на выживание» на ТНТ
Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
ИА InterMedia 11:06
Футбол
Деян Ловрен рассказал о переходе в «Зенит»
Москва 24 14:14
Общество
У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус
Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Здоровье
Европа готовится ко второй волне коронавируса и новым ограничениям
В странах Европы всё активнее готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции и рассматривают возможность возвращения некоторых ограничений.
News.ru 14:21
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
Похищенного у липчанина питона выпустили на Тракторном
Согласно материалам дела 1 мая 2020 года, Михаил уехал в командировку, недолго думая, с утра, подсудимая разместила в интернете объявление о продаже змеи, указав, что это «королевский питон».
ГТРК Липецк 05:57
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 13:10