Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ может получить право запрещать банкирам выезд из страны

В случае принятия законопроекта ЦБ сможет по решению суда ограничить выезд из страны лицам, в чьих организациях введена временная администрация, проводятся меры по предупреждению банкротства или вовсе отозвана лицензия.
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От ЦБ не скрыться: собственникам и топ-менеджерам рухнувших банков временно закроют выезд из России

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Царьград08:40

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ТАСС08:40
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После чего детдомовец рассказал, что в Москве у него есть бабушка, и он хочет вернуться к ней домой.
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Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
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Немцы бьют тревогу: переход с автомобилей, оснащённых ДВС, на электрокары сулит обычным людям немалые проблемы.
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