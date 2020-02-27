Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияНедобросовестным банкирам ограничат выезд за рубеж

Помимо основных руководителей выезд за рубеж может быть перекрыт и их заместителям, главным бухгалтерам, а также и другим сотрудникам, которых Центробанк сочтет контролирующими, - сообщает агентство "Интерфакс".
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Сбежать с деньгами за границу станет сложнее? ЦБ могут позволить запрещать выезд банкирам

Царьград08:40

ЦБ РФ сможет через суд на полгода ограничивать банкирам выезд за рубеж

Интерфакс10:22
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Поиск заказчика убийства Немцова продлили

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Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
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GDC 2020: Microsoft и Unity пропустят конференцию из-за коронавируса

Корпорация Microsoft объявила, что не будет участвовать в конференции разработчиков игр Game Developers Conference 2020 в Сан-Франциско из-за вспышки коронавируса COVID-19.
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В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения

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Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая выросло до 3474

В материковом Китае подтверждено уже более 78 тысяч 400 случаев заражения.
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