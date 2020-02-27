Экономика
Новые ИзвестияНедобросовестным банкирам ограничат выезд за рубеж
Помимо основных руководителей выезд за рубеж может быть перекрыт и их заместителям, главным бухгалтерам, а также и другим сотрудникам, которых Центробанк сочтет контролирующими, - сообщает агентство "Интерфакс".
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Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Армия и оружие
Военные Турции уничтожили конвой сирийской армии в Идлибе
Общество
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Армия и оружие
В США признали безвыходное положение из-за гиперзвуковых ракет РФ
21.18, Москва \Tochka Zрения\ Армия США признала, что оказалась в полностью безвыходном положении из-за наличия у России гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Интернет
WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением
WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Бертье пленила британские СМИ 11-м размером груди
Анастасия Бертье пленила СМИ Англии 11-м размером груди. Снимок модели с роскошными формами уже поместили на страницы The Sun и Mirror.
Здоровье
В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса
В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Происшествия
Поиск заказчика убийства Немцова продлили
Следствие продлило расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова до мая этого года.
Технологии
Google просит у США разрешения снова сотрудничать с Huawei
Американская компания Google обратилась к правительству США с просьбой снять запрет на работу с компанией Huawei.
Футбол
Лондонский «Арсенал» сенсационно вылетел из Лиги Европы
Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Если за сезон 2020-2021 годов ситуация не изменится, то могут закрыться и другие сахарные заводы РФ.
Авто
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
Здоровье
Более 40 человек в текущем эпидсезоне скончались от гриппа на Украине
Более 40 человек скончались на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне.
Экономика
Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Экономика
В России обнаружили поддельную монету номиналом в один рубль
Из документа следует, что более половины всех фальшивых купюр составили банкноты номиналом в пять тысяч рублей (около 29 тысяч штук).
Наука
Пережить стресс кошкам помогает специальная кошачья музыка
Технологии
GDC 2020: Microsoft и Unity пропустят конференцию из-за коронавируса
Корпорация Microsoft объявила, что не будет участвовать в конференции разработчиков игр Game Developers Conference 2020 в Сан-Франциско из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Здоровье
В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения
В 2020 году в России будут разработаны первые редакции национальных стандартов в области искусственного интеллекта в здравоохранении.
Общество
Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая выросло до 3474
В материковом Китае подтверждено уже более 78 тысяч 400 случаев заражения.
Армия и оружие
Российский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.