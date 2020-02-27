Экономика
Новые ИзвестияНедобросовестным банкирам ограничат выезд за рубеж
Помимо основных руководителей выезд за рубеж может быть перекрыт и их заместителям, главным бухгалтерам, а также и другим сотрудникам, которых Центробанк сочтет контролирующими, - сообщает агентство "Интерфакс".
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Футбол
Наставник «Арсенала» Артета прокомментировал вылет из ЛЕ
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/20.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Армия и оружие
Минобороны России рассказало об операции террористов в Идлибе
Находящиеся в идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* 27 февраля попытались провести наступательную операцию по широкому фронту на позиции правительственных войск Сирии.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Происшествия
В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла
В Саратове мужчина напал на водителя такси из-за его отказа везти пассажиров с ребенком. Пострадавший таксист обратился в полицию.
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Политика
Турция откроет границу с Европой для сирийских беженцев
Политика
Россия приостанавливает въезд граждан Ирана
«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 г. по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
Происшествия
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин
В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Общество
В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта
Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
Армия и оружие
Штаб «ООС» сообщил о подрыве солдата на неизвестном взрывном устройстве
Днем ранее пособница ВСУ сообщила о спецборте из Донбасса с расстрелянными украинскими оккупантами.
Экономика
Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти
"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
Экономика
Банки выступили против запрета высоких комиссий
Сегодня, 28 февраля 2020 года, стало известно, что Ассоциация банков России (АБР) раскритиковала законопроект об отмене высоких комиссий за подозрительные операции.
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Экономика
Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года
Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.
Космос
В Boeing подтвердили сотрудничество с воронежским предприятием
Американская корпорация Boeing подтвердила сотрудничество с воронежским предприятием.
Здоровье
В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
Игры
Resident Evil 3 remake: новые скриншоты, анонс демо и свежие детали
Новые скриншоты Resident Evil 3 remake уже были анонсированы Capcom, а вот когда именно столь ценная информация станет достоянием гласности, а также какие свежие детали об игре уже были обнародованы журналистами – читайте ниже в материале.
Политика
В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля
26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
Космос
Астрономы зафиксировали самый большой взрыв во Вселенной
Ученые использовали четыре телескопа, установленных по всему земному шару, включая рентгеновскую обсерваторию Чандра NASA и рентгеновский космический телескоп XMM-Newton Европейского космического агентства.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
Политика
На Украине ввели температурный контроль для въезжающих из РФ
С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Армия и оружие
Эрдоган считает ситуацию в сирийском Идлибе позитивной для Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал развитие ситуации в Идлибе на севере Сирии позитивной для Анкары.
Хоккей
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина
После завершения всех матчей регулярного чемпионата КХЛ, которые прошли 27 февраля, определились все пары первого раунда Кубка Гагарина.