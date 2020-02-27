Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияНедобросовестным банкирам ограничат выезд за рубеж

Помимо основных руководителей выезд за рубеж может быть перекрыт и их заместителям, главным бухгалтерам, а также и другим сотрудникам, которых Центробанк сочтет контролирующими, - сообщает агентство "Интерфакс".
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Финансистам повышают меру ответственности

Коммерсантъвчера в 14:17

ЦБ может получить право временно ограничивать выезд за рубеж недобросовестных финансистов

ТАССвчера в 08:40

ЦБ РФ сможет через суд на полгода ограничивать банкирам выезд за рубеж

Интерфаксвчера в 10:22

ЦБ может получить право запрещать банкирам выезд из страны

Газета.Ruвчера в 09:17

От ЦБ не скрыться: собственникам и топ-менеджерам рухнувших банков временно закроют выезд из России

Фонтанка.Рувчера в 08:45

Сбежать с деньгами за границу станет сложнее? ЦБ могут позволить запрещать выезд банкирам

Царьградвчера в 08:40

ЦБ получит право запрещать банкирам выезд из страны при отзыве лицензий

РБКвчера в 11:16
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Футбол

Наставник «Арсенала» Артета прокомментировал вылет из ЛЕ

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/20.
Газета.Ru вчера в 18:57
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Армия и оружие

Минобороны России рассказало об операции террористов в Идлибе

Находящиеся в идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* 27 февраля попытались провести наступательную операцию по широкому фронту на позиции правительственных войск Сирии.
RT на русском 01:02
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС вчера в 02:26
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости вчера в 02:19
Происшествия

В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла

В Саратове мужчина напал на водителя такси из-за его отказа везти пассажиров с ребенком. Пострадавший таксист обратился в полицию.
Российская газета вчера в 11:39
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Lenta.ru 01:37
Политика

Турция откроет границу с Европой для сирийских беженцев

Телеканал 360° вчера в 20:24
Политика

Россия приостанавливает въезд граждан Ирана

«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 г. по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 01:40
Происшествия

В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин

В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Российская газета вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери

Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
StarHit.ru вчера в 03:00
Общество

В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
РИА Новости вчера в 19:57
Армия и оружие

Штаб «ООС» сообщил о подрыве солдата на неизвестном взрывном устройстве

Днем ранее пособница ВСУ сообщила о спецборте из Донбасса с расстрелянными украинскими оккупантами.
ИА Новороссия 26 февраля в 14:58
Экономика

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:48
Происшествия

Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти

"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
ТАСС вчера в 23:27
Экономика

Банки выступили против запрета высоких комиссий

Сегодня, 28 февраля 2020 года, стало известно, что Ассоциация банков России (АБР) раскритиковала законопроект об отмене высоких комиссий за подозрительные операции.
Саминвестор 00:47
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru вчера в 17:29
Экономика

Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года

Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.
РБК вчера в 13:35
Космос

В Boeing подтвердили сотрудничество с воронежским предприятием

Американская корпорация Boeing подтвердила сотрудничество с воронежским предприятием.
Воронежский городской портал 25 февраля в 11:52
Здоровье

В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
RT на русском 00:17
Игры

Resident Evil 3 remake: новые скриншоты, анонс демо и свежие детали

Новые скриншоты Resident Evil 3 remake уже были анонсированы Capcom, а вот когда именно столь ценная информация станет достоянием гласности, а также какие свежие детали об игре уже были обнародованы журналистами – читайте ниже в материале.
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Политика

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
RT на русском 01:16
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.
ТАСС Спорт 26 февраля в 11:33
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости 26 февраля в 18:45
Космос

Астрономы зафиксировали самый большой взрыв во Вселенной

Ученые использовали четыре телескопа, установленных по всему земному шару, включая рентгеновскую обсерваторию Чандра NASA и рентгеновский космический телескоп XMM-Newton Европейского космического агентства.
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru вчера в 01:31
Политика

На Украине ввели температурный контроль для въезжающих из РФ

С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России.
Газета.Ru вчера в 22:23
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости вчера в 03:03
Армия и оружие

Эрдоган считает ситуацию в сирийском Идлибе позитивной для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал развитие ситуации в Идлибе на севере Сирии позитивной для Анкары.
iReactor вчера в 07:50
Хоккей

Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина

После завершения всех матчей регулярного чемпионата КХЛ, которые прошли 27 февраля, определились все пары первого раунда Кубка Гагарина.
ProstoProSport вчера в 14:13
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