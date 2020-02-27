Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияНедобросовестным банкирам ограничат выезд за рубеж

Помимо основных руководителей выезд за рубеж может быть перекрыт и их заместителям, главным бухгалтерам, а также и другим сотрудникам, которых Центробанк сочтет контролирующими, - сообщает агентство "Интерфакс".
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