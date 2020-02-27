Экономика
Новые ИзвестияНедобросовестным банкирам ограничат выезд за рубеж
Помимо основных руководителей выезд за рубеж может быть перекрыт и их заместителям, главным бухгалтерам, а также и другим сотрудникам, которых Центробанк сочтет контролирующими, - сообщает агентство "Интерфакс".
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Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой
Гаджеты
Лучший игровой процессор Intel исчез из продажи
Только в октябре прошлого года Intel представила «лучший игровой процессор» — Core i9-9900KS Special Edition.
Армия и оружие
США выразили поддержку Турции после событий в Идлибе
США крайне обеспокоены обстрелами турецких военных в сирийской провинции Идлиб, выражают поддержку своему партнеру по НАТО и призывают к немедленному прекращению наступлений, сообщил представитель госдепартамента.
Происшествия
На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ
На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Общество
Журналист Алексей Пивоваров выпустил фильм о «черном небе» Красноярска
Журналист и автор YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров побывал в Красноярске и снял фильм об экологических проблемах города.
Армия и оружие
Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии
Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Происшествия
СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Происшествия
В бассейне курганской гостиницы утонул ребенок
Восьмилетний мальчик утонул в открытом бассейне одного из гостиничных комплексов Кургана, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Наука
Впервые обнаружили животное без митохондриальной ДНК
Израильские ученые Тель-Авивского университета смогли обнаружить сложный биоорганизм, который не нуждается в кислороде.
Общество
Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП
Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
Футбол
Стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы
По итогам ответных игр 1/16 финала Лиги Европы по футболу определились 15 участников следующего раунда плей-офф.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Космос
Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде
Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Общество
Три дороги перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды
На всех автодорогах Алтайского края задействовано порядка 400 единиц техники.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Политика
На Украине ввели температурный контроль для въезжающих из РФ
С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Экономика
Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
Происшествия
На Кубани задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки
В результате следственных действий была установлена причастность к убийству ребенка 63-летнего жителя поселка Звезда, его задержали.
Происшествия
Четыре человека погибли при ДТП в Кузбассе
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $51 за баррель
Мировые цены на нефть падают в ходе торгов в пределах 4%, стоимость марки Brent опустилась ниже $51 за баррель, обновив минимум с декабря 2018 года.
Авто
Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry
В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Россия с 28 февраля вводит ограничения на авиасообщение с Ираном из-за распространения в стране нового коронавируса, сообщил Минтранс.
Политика
Путин согласился с идеей провести голосование по Конституции 22 апреля
Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением провести голосование по изменениям в Конституции России в среду, 22 апреля.
Шоу-бизнес
Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце
Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Наука
Естественный нейрон связали с кремниевым через интернет
Группа ученых из Великобритании, Германии, Италии, и Швейцарии под руководством Алексантроу Серба (Alexantrou Serb) из Саутгемптонского университета создала систему, которая с помощью мемристора соединила искусственные нейроны с биологическими и могла передавать сигналы в обоих направлениях.