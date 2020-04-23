Коронавирус
ИА Красная ВеснаНедоигранные внутренние турниры УЕФА не помешают проведению еврокубков
«Если внутренние соревнования досрочно прекращены по вышеперечисленным уважительным причинам, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне-2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне-2019/20», — говорится в сообщении.
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