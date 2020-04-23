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ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаНедоигранные внутренние турниры УЕФА не помешают проведению еврокубков

«Если внутренние соревнования досрочно прекращены по вышеперечисленным уважительным причинам, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне-2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне-2019/20», — говорится в сообщении.
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В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
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Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил пассажирку, потому что не смог с помощью приложения считать код на ее пропуске.
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РИА Новости вчера в 14:37
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