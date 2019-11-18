Общество

Газета.RuГазета.RuНедолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
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В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза

Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.
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Государство ужесточит наказание за недолив топлива на бензоколонках

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Две трети российских АЗС уличили в обмане покупаталей

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Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2–3 раза

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URA.Ruвчера в 20:45

В Минпромторге сообщили о превышении недолива топлива на АЗС в 2–3 раза

РБКвчера в 23:00

В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза

ТАССвчера в 19:02
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LG запатентовала смартфон с раздвижным экраном

LG называет эту модель «расширяемым смартфоном» – и вряд ли можно было бы придумать описание лучше.
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Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

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В Керчи начали буксировку украинских кораблей

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Минфин России определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ вчера в 21:21
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В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года

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Газета.Ru вчера в 14:30
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Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном

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Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
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В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
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Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС 15 ноября в 08:51
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

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Газета.Ru 16 ноября в 05:24
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Появились рендеры Samsung Galaxy S11

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Десятки рейсов задерживаются в Приморье из-за циклона

EastRussia вчера в 22:20
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В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
РБК вчера в 16:00
Общество

Климатическая зима придет в столицу 21 ноября

Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Российская газета вчера в 04:34
Происшествия

Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке

Известия вчера в 22:10
Происшествия

В центре Екатеринбурга неизвестный учинил поножовщину

Неизвестный мужчина ударил молодого человека ножом около магазина «Пятёрочка» на ул. Куйбышева, сообщает E1.ru.Известно, что нападавший попал в вену на ноге, отчего пострадавший потерял много крови.
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Политика

Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

В целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось с 2017 г. на 10 процентных пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное – выросло на 7 п. п. до 61%.
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Технологии

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Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе

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Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

Регионом с наименьшим темпом роста зарплат оказался Санкт-Петербург: здесь они увеличились только на 3,6%. Также внизу рейтинга оказались Северная Осетия с показателем в 3,7% и Калининградская область — 4%.
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Футбол

Сборная Англии разгромила команду Косово

Сборная Англии разгромила национальную команду Косово в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Газета.Ru вчера в 14:00
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Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru вчера в 15:00
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СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
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Фото Путина в окружении спецназа появилось в Сети

Совместное фото президента России Владимира Путина и бразильского спецназа появилось в Сети, пишет "Звезда".
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