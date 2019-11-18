Общество

Газета.RuГазета.RuНедолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
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В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза

Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.
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