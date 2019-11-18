Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

с чего всё началось

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

Политика Дерипаска попросил США снять с него санкции Олег Дерипаска подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ходатайство о снятии с него санкций, сообщает РБК.

Политика Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.

Футбол Черчесов объяснил поражение россиян в матче со сборной Бельгии Комментируя выход на поле во 2-т тайме спартаковца Бакаева, игравшего левом фланге, Черчесов отметил, что действовал он активно и со своими обязанностями справлялся, несмотря на то, что это была лишь вторая его встреча с бельгийцами за карьеру в сборной.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Экономика Глава ПФР цинично высказался о работающих пенсионерах Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что работающие пенсионеры нисколько не теряют от того, что им уже не первый год не индексируют выплаты по старости, сообщает PRIMPRESS.

Политика Россия начала передачу задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины Российская сторона начала передачу Украине двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе, сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах.

Общество СК назвал причины обыска в мэрии Бийска СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.

Политика Кремль прокомментировал изменения в структуре «Яндекса» Изменения в структуре управления компании «Яндекс» являются корпоративными делами компании и не согласовываются с администрацией президента РФ.

Общество Киселев рассказал о значении законопроекта о виноделии в России Журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, считает, что закон о виноделии станет настоящей революцией для этой отрасли.

Футбол Семин осудил члена комитета по этике РФС за критику Миранчука Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о словах члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который негативно оценил игру Алексея Миранчука в матче с национальной командой Бельгии в отборе Евро 2020, а также с иронией отнесся к сведениям о трансферной стоимости игрока.

Политика ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Хоккей Пойманный на кокаине хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал о своем отношении к достижениям капитана команды Александра Овечкина, который через несколько сезонов может побить исторический рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

Общество Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.