Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

с чего всё началось

В России фактический недолив топлива на автозаправочных станциях превышает норму в 2−3 раза, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ. Так, по данным проверок, при измерении налива 10 л образцовым мерником фактически недолив составлял от 50 до 90 мл при норме не более 25 мл.

В России недолив топлива на АЗС превышает норму в два-три раза

Происшествия При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Технологии Российским властям предложили способ запустить 4G и 5G в глубинке Документ разработан «Союзом операторов мобильной связи LTE» (объединяет «Вымпелком», «Ростелеком», «Мегафон» и МТС) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Здоровье Пульмонологи рассказали о вреде устройств для нагревания никотина Уже сегодня за помощью к пульмонологам обращаются пациенты с достаточно тяжёлыми проявлениями после использования тех или иных средств доставки никотина.

Происшествия На складе на северо-западе Москвы произошел пожар ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.

Шоу-бизнес Рудковская ответила на слухи о любовнице Плющенко Ранее в средствах массовой информации и в социальных сетях появились слухи о том, что Евгений Плющенко ведет двойную жизнь и имеет тайную связь на стороне.

Политика Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.

Общество СК отчитался о расследовании хищений на космодроме Восточный Отчет ведомства стал ответом на слова президента Владимира Путина, который 11 ноября констатировал, что порядок в ходе строительства Восточного так и не удалось навести несмотря на десятки уголовных дел.

Происшествия Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.

Политика Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.

Политика Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.

Происшествия В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты старшей дочери в 8 раз Летом Тарасову удалось погасить крупный долг по алиментам, а теперь намерен и вовсе уменьшить сумму выплат.

Общество Кончину Исаева подтвердил его пресс-секретарь Пресс-секретарь лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева подтвердил его смерть в ночь на субботу.

Политика ЕС заявил о готовности упростить визовый режим с Белоруссией Совет Евросоюза огласил решение о готовности подписать соглашение относительно упрощения визового режима с Белоруссией, текст постановления опубликован в официальном журнале ЕС.

Политика Россияне стали меньше восхищаться Путиным В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.

Происшествия Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии заочно арестован Басманный суд Москвы заочно арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Абдулахмеда.

Общество Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.

Общество «Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Политика На Украине отвергли возможность отказа от минских соглашений Ранее Пристайко заявил, что альтернативой минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, не предусмотренная минским переговорным процессом.

Общество В Совфеде опровергли информацию о запрете на посуточную сдачу квартир Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин опроверг сообщения о запрете правительства на посуточную сдачу квартир.