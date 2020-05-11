Политика

ИзвестияИзвестияНедосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США

Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
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с чего всё началось

Бывший военный атташе США в РФ: Белый дом мог написать сообщение о войне по недосмотру

Сообщение Белого дома, в котором отсутствовало упоминание СССР в числе победителей над нацистами, могло быть опубликовано по недосмотру и непреднамеренно. Такое мнение выразил корреспонднету ТАСС в воскресенье бывший военный атташе США в РФ, отставной бригадный генерал Питер Звак.
ТАССвчера в 15:18

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Экс-атташе США нашёл объяснение скандальному поздравлению из Вашингтона

REGNUMвчера в 23:44

В США попытались оправдаться за заявление Белого дома о победе американцев над нацизмом

ФАНвчера в 17:26

Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США

Известиявчера в 22:45

Американский генерал объяснил недосмотром скандальную запись Белого дома о войне

Взгляд.рувчера в 19:29

Недосмотр: экс-атташе США об исключении СССР из стран-победительниц в Войне

ИА Красная Веснавчера в 23:50

В США попытались оправдаться за исключение СССР из списка победителей в войне

Аргументы неделивчера в 15:38

Бывший военный атташе США в РФ: Белый дом мог написать сообщение о войне по недосмотру

ТАССвчера в 15:18
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Общество

Спрогнозирован спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье

Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш спрогнозировала спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье.
Lenta.ru вчера в 23:17
Единоборства

Фергюсон оказался в больнице после поражения от Гэтжи

ProstoProSport вчера в 02:14
Здоровье

На Украине не исключили продления масочного режима до конца года

Введенный на Украине в рамках борьбы с коронавирусом масочный режим могут продлить до конца года.
Известия вчера в 18:45
Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 10:01
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Происшествия

Власти Ставропольского края сообщили о 15 пострадавших при взрыве

Известия вчера в 16:20
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Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Общество

Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад

Общественное телевидение России 09 мая в 14:04
Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли 10 человек

Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, 10 человек.
BFM.ru вчера в 19:00
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Кино

Опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077

NewInform вчера в 04:10
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Единоборства

Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249

В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.
Вести.Ru вчера в 01:10
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Здоровье

Трое детей скончались в больнице Нью-Йорка

Информация о кончине детей появилась после конференции с журналистами губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Народные новости вчера в 06:16
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Здоровье

Ограничительные меры в Архангельской области продлеваются до конца мая

Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, по состоянию на 10 мая в Архангельской области выявлено 457 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Северные Новости вчера в 09:38
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Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
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Общество

В Саратовской области до 31 мая продлен режим самоизоляции

Режим повышенной готовности и самоизоляции продлен в Саратовской области до 31 мая.
Kursk.com вчера в 14:00
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Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 08:20
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Шоу-бизнес

Семенович поразила поклонников необычным фото

РИА Новости вчера в 19:01
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Общество

Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости вчера в 20:04
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Футбол

«Никакой катастрофы и близко нет, это не эпидемия коронавируса». Сезон на Украине может возобновиться в конце мая

Никакой зашкаливающей смертности не наблюдается. И назвать это эпидемией можно только, учитывая всепланетный масштаб.
Спорт-Экспресс вчера в 10:25
Общество

В Тульской области начнут работать плавательные бассейны

Вступили в силу изменения в Указ Губернатора № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» от 30 апреля 2020 года.
Первый Тульский вчера в 19:34
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Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com 09 мая в 10:33
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Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС вчера в 08:18
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Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
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Космос

Марсоход «Настойчивость» подготовлен для запуска

AstroNews.ru 08 мая в 13:17
Политика

Пушков оценил заявление Киева о «мифе» со Знаменем Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter заявление МИД Украины о том, что одним из первых бойцов Красной Армии, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, был этнический украинец.
РИА Новости вчера в 23:51
Технологии

Знаменитый файтинг Mortal Kombat 11 продается с большой скидкой

Стоит отметить, что акция является временной.
Ferra вчера в 08:32
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
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Общество

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Ранее в Кремле отреагировали на данные о российском «отравителе» в Чехии.
Lenta.ru вчера в 23:52
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