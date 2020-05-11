Политика

ИзвестияИзвестияНедосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США

Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось

Бывший военный атташе США в РФ: Белый дом мог написать сообщение о войне по недосмотру

Сообщение Белого дома, в котором отсутствовало упоминание СССР в числе победителей над нацистами, могло быть опубликовано по недосмотру и непреднамеренно. Такое мнение выразил корреспонднету ТАСС в воскресенье бывший военный атташе США в РФ, отставной бригадный генерал Питер Звак.
ТАССвчера в 15:18

Подробнее о событии

В США скандальное заявление о войне объяснили «отсутствием знаний»

Московский Комсомолец02:46

Бывший военный атташе США в РФ: Белый дом мог написать сообщение о войне по недосмотру

ТАССвчера в 15:18

Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США

Известиявчера в 22:45

Американский генерал объяснил недосмотром скандальную запись Белого дома о войне

Взгляд.рувчера в 19:29

В США попытались оправдаться за слова о победе американцев над нацизмом

ФАНвчера в 17:26

В США попытались оправдаться за исключение СССР из списка победителей в войне

Аргументы неделивчера в 15:38

Недосмотр: экс-атташе США об исключении СССР из стран-победительниц в Войне

ИА Красная Веснавчера в 23:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 04:58, Ашберн
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

Говорит Москва 09 мая в 10:40
44
Армия и оружие

Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара

Министерство иностранных дел Турции заявило о готовности турецких военных открыть ответный огонь по Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
RT на русском вчера в 12:00
13
Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
5,1K
Здоровье

Пациенты и медики мурманской психбольницы заразились коронавирусом

Пять медиков и столько же пациентов заразились коронавирусной инфекцией в психиатрической больнице в Апатитах Мурманской области, половина из них уже выздоровели, сообщили РИА Новости в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 08:56
Происшествия

В Иране во время инцидента на морских учениях погибли 19 человек

Армия Ирана сообщила о гибели 19 и ранении 15 человек в результате инцидента во время морских учений.
RT на русском 04:23
111
Здоровье

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
691
Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
850
Общество

В Петербурге за сутки проверили на коронавирус 12 тысяч человек

По информации Смольного за последние сутки в городе обследовано на коронавирус 12562 человека.
АБН 09 мая в 03:06
524
Общество

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

По состоянию на 11 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло до 221 344, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 04:18
801
Политика

Путин поручил обсудить исчисление стажа медикам за период пандемии

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 мая разработать предложения о льготном исчислении стажа работы медиков за период работы с больными новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 04:31
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
262
Авто

Продажи АвтоВАЗа в апреле упали в три раза

РБК 03:59
15
Происшествия

СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара

РБК 04:21
1
Политика

Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы

У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
3,7K
Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 31 мая

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Иркутск Сегодня 02:45
26
Здоровье

Пять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 03:21
46
Общество

Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
180
Общество

Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам

Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия вчера в 05:25
14
Политика

Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
50
Финансы

Обозначены условия для усиления рубля

Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
37
Экономика

Правительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
Известия вчера в 09:02
775
Шоу-бизнес

Первые фото тещи Цекало появились в Сети

Напомним, что 10 мая весь мир отмечал День матери. Четвертая супруга Цекало не могла пропустить этот замечательный праздник.
Московский Комсомолец 04:24
Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 08:53
618
Здоровье

Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима

Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии.
Вечерняя Москва 09 мая в 14:18
437
Армия и оружие

Российский Су-35 проиграл в воздушном бою китайским J-10 и J-16

В китайском информагентстве Sina рассказали о том, что истребитель Су-35, произведенный в РФ, проиграл в имитации воздушной битвы против J-16 и J-10, созданных в КНР.
Discover24 03:34
48
Политика

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
194
Футбол

«Реал» может продать Бэйла «Ньюкаслу» за 20 миллионов

Ожидается, что мадридцы выручат на продаже валлийца не более 20 миллионов евро. Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
Бомбардир.ру вчера в 15:15
Политика

Саакашвили заявил, что Грузии не прожить без Украины

Киев, 10 мая 2020, 23:43 — REGNUM Не настолько Украине нужна Грузия, насколько Украина — Грузии, заявил 10 мая грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили телеканалу Mtavari Arxi.
REGNUM вчера в 16:43
7
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
832
Происшествия

В Кузбассе седьмой пациент с коронавирусом скончался от пневмонии

Известия 01:31
21
Как работают Яндекс.Новости?
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
Главное