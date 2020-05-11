Политика
ИзвестияНедосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США
Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
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с чего всё началось
Сообщение Белого дома, в котором отсутствовало упоминание СССР в числе победителей над нацистами, могло быть опубликовано по недосмотру и непреднамеренно. Такое мнение выразил корреспонднету ТАСС в воскресенье бывший военный атташе США в РФ, отставной бригадный генерал Питер Звак.ТАССвчера в 15:18
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Американский генерал объяснил недосмотром скандальную запись Белого дома о войне
Взгляд.рувчера в 19:29
В США попытались оправдаться за исключение СССР из списка победителей в войне
Аргументы неделивчера в 15:38
Недосмотр: экс-атташе США об исключении СССР из стран-победительниц в Войне
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РИА Новости вчера в 08:56
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Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
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Общество
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РБК 04:18
Политика
Путин поручил обсудить исчисление стажа медикам за период пандемии
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РИА Новости 04:31
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Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
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Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 03:21
Общество
Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом
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Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия вчера в 05:25
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Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений
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Российская газета 04:50
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Обозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
Экономика
Правительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
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В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 08:53
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Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии.
Вечерняя Москва 09 мая в 14:18
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В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
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Ожидается, что мадридцы выручат на продаже валлийца не более 20 миллионов евро. Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
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Газета.Ru вчера в 16:52