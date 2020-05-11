Сообщение Белого дома, в котором отсутствовало упоминание СССР в числе победителей над нацистами, могло быть опубликовано по недосмотру и непреднамеренно. Такое мнение выразил корреспонднету ТАСС в воскресенье бывший военный атташе США в РФ, отставной бригадный генерал Питер Звак.

с чего всё началось

Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.

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