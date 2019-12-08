Общество
Pravda.RuНедостаток витамина D признан причиной депрессивности россиян
Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказала о сезонной депрессии жителей России, а также назвала ее причины. По его словам, основной проблемой. которая вызывает сезонную депрессию, является недостаток витамина D. Об этом врач рассказал радиостанции Sputnik.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Частичным решением проблемы может стать восполнение недостающего витамина D. Михаил Гинзбург дал советы, как лучше это сделать.Радио Sputnikвчера в 18:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Политика
Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко
"Дорожных карт" на целую колоду Очередная встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Единоборства
Джошуа высказался о победе над Руисом
Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
Политика
Киев предрек «послевкусие разочарования» от саммита в Париже
Жителям Украины не стоит ожидать завершения войны в Донбассе на следующий день после саммита «нормандской четверки», который должен состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже, поскольку встреча лидеров может принести «послевкусие разочарования».
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже достигло 10
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе достигло 10 человек, девять пострадавших остаются в больницах.
Политика
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Общество
В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
Происшествия
В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком
Льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
МЧС опубликовало видео пожара в гостинице "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих отмечает юбилей
В свой юбилей Алиса Бруновна отказалась от публичных торжеств и отметит день рождения решила в семейном кругу.
Авто
Jaguar Land Rover рассказал о новинках для России в 2020 году
В 2020 году Jaguar Land Rover планирует вывести на российский рынок две новинки.
Здоровье
Медиков скорой помощи в Сыктывкаре вооружили планшетами
Сотрудники сыктывкарской станции скорой помощи начали использовать планшетные компьютеры при работе с пациентами.
Футбол
Краснодар — ЦСКА 1:1
Авто
В Nissan определились с началом поставок Nissan GT-R50 от ItalDesign
Поставки лимитированного суперкара Nissan GT-R50 by ItaLDesign намечены на вторую половину 2020-го.
Авто
В России перечислены самые популярные марки автомобилей
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на аналитическое агентство «АвтоСТАТ», самой популярной в РФ вновь стала отечественная LADA с результатом в 31 217 реализованных автомобилей.
Политика
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Напомним, год назад Киев и МВФ согласовали программу помощи, в рамках которой Украина должна была получить 3,9 миллиарда долларов.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка с признанием Аскер-заде в любви Костину
Со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка исчезла ставшая недавно знаменитой табличка с признанием в любви телеведущей канала «Россия-1» Наили Аскер-заде главе госбанка ВТБ Андрею Костину.
Политика
Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии
Министр утверждает, что Россия якобы "нарушает там воздушное пространство, ведет кампании по дезинформации".
Общество
Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу
Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
Политика