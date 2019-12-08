Частичным решением проблемы может стать восполнение недостающего витамина D. Михаил Гинзбург дал советы, как лучше это сделать.

с чего всё началось

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказала о сезонной депрессии жителей России, а также назвала ее причины. По его словам, основной проблемой. которая вызывает сезонную депрессию, является недостаток витамина D. Об этом врач рассказал радиостанции Sputnik.

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