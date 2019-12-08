Общество

Pravda.RuPravda.RuНедостаток витамина D признан причиной депрессивности россиян

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказала о сезонной депрессии жителей России, а также назвала ее причины. По его словам, основной проблемой. которая вызывает сезонную депрессию, является недостаток витамина D. Об этом врач рассказал радиостанции Sputnik.
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с чего всё началось

Специально для россиян: диетолог назвал лекарство от депрессии

Частичным решением проблемы может стать восполнение недостающего витамина D. Михаил Гинзбург дал советы, как лучше это сделать.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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Диетолог назвал причину сезонной депрессии россиян

РБКвчера в 21:13

Эксперт назвал причины депрессивности россиян

Телеканал 360°вчера в 21:03

Специально для россиян: диетолог назвал лекарство от депрессии

Радио Sputnikвчера в 18:00

Ученые нашли объяснение депрессиям и жалобам россиян на жизнь

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Ученый объянил депрессивность россиян

Газета.Ruвчера в 19:18

Депрессивность россиян получила неожиданное объяснение

РИА Новостивчера в 19:06

Россиянам объяснили причину сезонной депрессии

Lenta.ruвчера в 20:10
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Политика

Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко

"Дорожных карт" на целую колоду Очередная встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 01:18
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Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

REGNUM 02:42
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Джошуа высказался о победе над Руисом

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:00
Политика

Киев предрек «послевкусие разочарования» от саммита в Париже

Жителям Украины не стоит ожидать завершения войны в Донбассе на следующий день после саммита «нормандской четверки», который должен состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже, поскольку встреча лидеров может принести «послевкусие разочарования».
Lenta.ru 05:18
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже достигло 10

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе достигло 10 человек, девять пострадавших остаются в больницах.
Известия 03:43
Политика

Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу

Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Российская газета 00:52
Общество

В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
РБК 00:12
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Происшествия

Две школьницы и взрослый погибли в ДТП с трактором в Чувашии

Life.ru 03:51
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Ученые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови

Интерфакс 05:12
Фигурное катание

Бутырская: Косторная щелкает тройной аксель как семечки

РИА Новости 05:18
Происшествия

В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком

Льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:15
Происшествия

Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово

МЧС опубликовало видео пожара в гостинице "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово.
РИА Новости 02:07
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости вчера в 09:32
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих отмечает юбилей

В свой юбилей Алиса Бруновна отказалась от публичных торжеств и отметит день рождения решила в семейном кругу.
ТВ Центр 05:01
Авто

Jaguar Land Rover рассказал о новинках для России в 2020 году

В 2020 году Jaguar Land Rover планирует вывести на российский рынок две новинки.
Автоновости дня 05:33
Здоровье

Медиков скорой помощи в Сыктывкаре вооружили планшетами

Сотрудники сыктывкарской станции скорой помощи начали использовать планшетные компьютеры при работе с пациентами.
ИА БНК 02:01
Футбол

Краснодар — ЦСКА 1:1

Metaratings вчера в 10:05
Авто

В Nissan определились с началом поставок Nissan GT-R50 от ItalDesign

Поставки лимитированного суперкара Nissan GT-R50 by ItaLDesign намечены на вторую половину 2020-го.
CarsWeek.ru 05 декабря в 01:59
Авто

В России перечислены самые популярные марки автомобилей

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на аналитическое агентство «АвтоСТАТ», самой популярной в РФ вновь стала отечественная LADA с результатом в 31 217 реализованных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 23:41
Политика

МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Напомним, год назад Киев и МВФ согласовали программу помощи, в рамках которой Украина должна была получить 3,9 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 19:40
Армия и оружие

Украинские самолеты впервые за 20 лет смогли дозаправить в воздухе

Взгляд.ру 00:53
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка с признанием Аскер-заде в любви Костину

Со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка исчезла ставшая недавно знаменитой табличка с признанием в любви телеведущей канала «Россия-1» Наили Аскер-заде главе госбанка ВТБ Андрею Костину.
FreeNews-Volga 04:03
Политика

Северная Корея заявила о проведении важного испытания на космодроме

Ferra 05:36
Политика

Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии

Министр утверждает, что Россия якобы "нарушает там воздушное пространство, ведет кампании по дезинформации".
ТАСС 05:29
Общество

Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 04:29
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Интерфакс 06 декабря в 15:38
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