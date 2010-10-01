Футбол
Soccer.ruНедвед: «Мы всегда находимся в поисках нового Роналду»
Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об игре нападающего «бьянконери» Криштиану Роналду.
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Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Армия и оружие
Военная полиция России провела патрулирование по новому маршруту в САР
Общество
Орлица улетела в Иран и принялась разорять российских ученых
Находящаяся в ведении Российской сети изучения и охраны пернатых хищников орлица Мин вылетела в Иран, после чего датчик слежения с GPS стал отправлять орнитологам СМС с данными о местонахождении птицы по увеличенным тарифам.
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Политика
Выданные в ДНР и ЛНР документы начали признавать на Украине
Киевские власти стали признавать некоторые виды документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
Общество
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
Происшествия
Приостановлено движение поездов на серой ветке метро Москвы
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена было временно прекращено утром в четверг, 24 октября.
Общество
Россия и Африка договорились на сотни миллиардов рублей
На форуме «Россия — Африка», проходящем в Сочи 23-24 октября, стороны подписали соглашений и меморандумов на общую сумму 800 миллиардов рублей.
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Общество
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
Общество
В Эстонии снесли памятник советским воинам
В эстонском поселке Таэбла снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле.
Происшествия
Россиянка умерла в Турции после занятий аквааэробикой
Через два дня после прилета Нелли потеряла сознание возле бассейна после занятия аквааэробикой.
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Авто
Yamaha отказалась от разработки собственного автомобиля
Компания Yamaha заморозила все проекты разработки собственного легкового автомобиля, так как руководство фирмы не видит в них явной перспективы.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью
Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Общество
У активистов штаба Навального в Екатеринбурге заблокировали счета
У бывшей сотрудницы регионального штаба Полины Грейсман и действующей сотрудницы Виктории Райх заблокировали банковские счета.
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
Политика
Главы 13 субъектов РФ возглавят региональные отделения «Единой России»
Президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Саровский городской суд Нижегородской области приговорил сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина к трем годам и трем месяцам лишения свободы за попытку намайнить биткоины на рабочем месте.
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
Политика
США не обращались к странам для размещения ракет средней дальности
Соединенные Штаты не принимали решений о развертывании ракет средней дальности и не обращались к другим странам по данному поводу.
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которые нельзя сочетать друг с другом
Диетолог Екатерина Иванникова рассказала, сочетания каких продуктов очень популярны, однако не очень полезны, пишет «МедикФорум».