Футбол

Soccer.ruSoccer.ruНедвед: «Мы всегда находимся в поисках нового Роналду»

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Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об игре нападающего «бьянконери» Криштиану Роналду.
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Вице-президент «Ювентуса» заявил, что клуб готов осуществить новую крупную сделку, подобную Роналду

Матч ТВ12:06

Недвед: «Мы всегда находимся в поисках нового Роналду»

Soccer.ru11:23
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