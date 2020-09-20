Недвижимость британской короны подешевела на $700 млн из-за пандемии
Собственность британской короны после карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, упала в цене на $716 млн. Об этом сообщает независимая коммерческая организация Crown Estate, управляющая недвижимостью монархии, в своем ежегодном отчете.В источнике
С чего всё началось
Согласно отчету
Crown Estate за 2019/20 год, стоимость королевского портфеля уменьшилась на 1,2% и достигла $17,4 млрд после того, как Лондон ушел на карантин, магазины опустели, а аренда коммерческой недвижимости осталась неоплаченной.
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