Народные новости 9

Собственность британской короны после карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, упала в цене на $716 млн. Об этом сообщает независимая коммерческая организация Crown Estate, управляющая недвижимостью монархии, в своем ежегодном отчете.