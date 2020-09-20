Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

Недвижимость британской короны подешевела на $700 млн из-за пандемии

Собственность британской короны после карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, упала в цене на $716 млн. Об этом сообщает независимая коммерческая организация Crown Estate, управляющая недвижимостью монархии, в своем ежегодном отчете.В источнике
С чего всё началось
Согласно отчету
 Crown Estate за 2019/20 год, стоимость королевского портфеля уменьшилась на 1,2% и достигла $17,4 млрд после того, как Лондон ушел на карантин, магазины опустели, а аренда коммерческой недвижимости осталась неоплаченной.
Forbesвчера в 10:54
Подробнее о событии
Народные новости

Коронавирус «удешевил» недвижимость британской короны на 700 млн долларов

Народные новости05:57
Эхо Москвы

Недвижимость королевской семьи Великобритании упала в цене более чем на 700 миллионов долларов из-за пандемии

Эхо Москвы03:05
РБК

Недвижимость британской короны подешевела на $700 млн из-за пандемии

РБК22:51
Gazeta.SPb

Недвижимость британской королевской семьи подешевела на $716 млн из-за коронавируса

Gazeta.SPb02:11
РЕН ТВ

Недвижимость британской «короны» подешевела на $0,7 млрд. из-за COVID

РЕН ТВ23:35
ИА Красная Весна

Активы британской короны подешевели на $700 млн из-за коронавируса — Forbes

ИА Красная Весна02:59
Forbes

Ковид ударил по королеве: недвижимость британской короны подешевела на $700 млн

Forbesвчера в 10:54

Путин рассказал, как военные возводили медцентры в условиях пандемии

Москва, 20 сентября 2020, 15:34 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что в России в условиях пандемии коронавируса удалось в короткие сроки создать медицинские центры силами Министерства обороны.
REGNUM08:34
1

Forbes назвал крупнейшего землевладельца среди российских госслужащих

Гендиректор авиакомпании "Ямал", депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от "Единой России" Василий Крюк возглавил рейтинг самых крупным землевладельцев среди российских госслужащих по версии Forbes.
ТАСС08:27

Арсенал (Тула) — Сочи 3:2

«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем.
Metaratings08:59