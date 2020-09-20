Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

Недвижимость британской короны подешевела на $700 млн из-за пандемии

Собственность британской короны после карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, упала в цене на $716 млн. Об этом сообщает независимая коммерческая организация Crown Estate, управляющая недвижимостью монархии, в своем ежегодном отчете.В источнике
С чего всё началось
Согласно отчету
 Crown Estate за 2019/20 год, стоимость королевского портфеля уменьшилась на 1,2% и достигла $17,4 млрд после того, как Лондон ушел на карантин, магазины опустели, а аренда коммерческой недвижимости осталась неоплаченной.
Forbesвчера в 10:54
Подробнее о событии
Gazeta.SPb

Недвижимость британской королевской семьи подешевела на $716 млн из-за коронавируса

Gazeta.SPb02:11
Эхо Москвы

Недвижимость королевской семьи Великобритании упала в цене более чем на 700 миллионов долларов из-за пандемии

Эхо Москвы03:05
ИА Красная Весна

Активы британской короны подешевели на $700 млн из-за коронавируса — Forbes

ИА Красная Весна02:59
Народные новости

Коронавирус «удешевил» недвижимость британской короны на 700 млн долларов

Народные новости05:57
РЕН ТВ

Недвижимость британской «короны» подешевела на $0,7 млрд. из-за COVID

РЕН ТВ23:35
РБК

Недвижимость британской короны подешевела на $700 млн из-за пандемии

РБК22:51
Forbes

Ковид ударил по королеве: недвижимость британской короны подешевела на $700 млн

Forbesвчера в 10:54

Песков рассказал о «своем диалоге» Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко "имеют давнюю историю своего диалога", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1". Переговоры лидеров проходили с глазу на глаз, без помощников и министров, и Песков напомнил, что такое "бывает часто в двусторонних российско-белорусских отношениях".
Вести.Ru04:59

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

Президент России Владимир Путин 19 сентября сообщил, что подписал указ о награждении экс-гендиректора НПО машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока «Авангард».
Известиявчера в 12:09
1