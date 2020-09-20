Песков рассказал о «своем диалоге» Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко "имеют давнюю историю своего диалога", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1". Переговоры лидеров проходили с глазу на глаз, без помощников и министров, и Песков напомнил, что такое "бывает часто в двусторонних российско-белорусских отношениях".