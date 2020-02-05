Экономика
РБКНедвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП
Без учета операций с недвижимостью ВВП в 2019 году вырос бы на 1,5%, то есть отрицательный вклад сектора можно оценить в 0,2 п. п. Снижение по операциям с недвижимым имуществом произошло "за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости", уточнили в Росстате.
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Экономика
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Шоу-бизнес
У звезды «Зачарованных» Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
Политика
Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в Китае увеличилось до 490 человек
Общее число жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части КНР увеличилось до 490 человек.
Энергетика
Индия решила присоединиться к проекту «Восток ойл»
Индия приняла принципиальное решение участвовать в проекте "Восток Ойл".
Происшествия
Омские охотники обнаружили в лесу обглоданное тело пенсионера
Омские следователи проводят проверку по факту смерти пенсионера, пропавшего из сельского интерната.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте в коротких шортах показала стройные ноги
На фотографии Кристина запечатлена в мини-шортах и воздушной блузке.
Общество
Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах
Футбол
Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Авто
Renault объявила скидки на свои автомобили в феврале
Наконец, Renault продолжает принимать участие в государственных программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых можно получить единовременную скидку 10% от стоимости автомобиля (не должна превышать 1 млн рублей) для уплаты первоначального взноса по кредиту.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Общество
Рогозин отказался пока раскрывать правду о «дырке» в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что время раскрыть причины появления «дырки» в пилотируемом корабле «Союз МС-09» еще не пришло.
Политика
На Украине решили создать Министерство по реинтеграции Донбасса
Правительство Украины во исполнение поручения президента Владимира Зеленского приняло решение о создании министерства, которое займется реинтеграцией Донбасса.
Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Здоровье
В Роскачестве оценили полезные свойства суперфудов
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Авто
В России новые автомобили подорожали из-за налога, утильсбора и льгот
В 2019 году новые автомобили в России подорожали в среднем на 9%, причем цены росли не только на импортные машины, но и на модели отечественного производства.
Экономика
Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Авто
В России появилась спортивная Toyota Camry S-Edition
Внешне новую Camry S-Edition легко узнать по спойлеру на крышке багажника, топовой светодиодной светотехнике, 18-дюймовым дискам, специальным накладкам на бамперах, спортивным сиденьям в салоне и черному, либо двухцветному (черно-белому) окрасу кузова.
Общество
В России может возникнуть дефицит чеснока из-за коронавируса
Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в России, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов.
Экономика
Кудрин ожидает падения выручки России от экспорта нефти из-за коронавируса
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует снижение выручки от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за распространения коронавируса.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Футбол
Головин помог Монако обыграть Анже
Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост развития онкологии на 60% в ближайшие 20 лет
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%, если нынешние тенденции будут сохранены.
Шоу-бизнес
Шоу Ксении Собчак на Первом канале получило необычное название
Буквально совсем недавно Собчак опубликовала в личном блоге официальный анонс своего нового шоу, и в этот раз всё выглядит так, что премьера рано или поздно всё-таки состоится.
Футбол
19-летний новичок «Боруссии» Холанд установил очередной рекорд
Новичок дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд оформил гол в матче 1/8 финала Кубка Германии.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Общество
ЗакС поддержал отмену штрафов за остекленные до 11 января балконы
Петербургский ЗакС поддержал идею не штрафовать горожан, остекливших балконы до 11 января текущего года.