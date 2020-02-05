Экономика

РБКРБКНедвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

Без учета операций с недвижимостью ВВП в 2019 году вырос бы на 1,5%, то есть отрицательный вклад сектора можно оценить в 0,2 п. п. Снижение по операциям с недвижимым имуществом произошло "за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости", уточнили в Росстате.
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