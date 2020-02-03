Экономика
РБКНедвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП
Без учета операций с недвижимостью ВВП в 2019 году вырос бы на 1,5%, то есть отрицательный вклад сектора можно оценить в 0,2 п. п. Снижение по операциям с недвижимым имуществом произошло "за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости", уточнили в Росстате.
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Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
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Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Кадар может уехать из киевского «Динамо» в Россию
Якобы защитником интересуется московское «Динамо». Кадар выступает за киевский клуб с февраля 2017 года, проведя за него более 60 матчей.
Авто
У Mercedes возникли небольшие проблемы с новым двигателем
Руководитель моторостроительного подразделения Mercedes Энди Коуэлл рассказал, что подготовка к новому сезону Формулы 1 проходит не без проблем.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Общество
Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Политика
Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке
28 января Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта — так называемую «сделку века», которая должна, по мнению США, положить конец конфликту между двумя государствами и частично снять напряжение на Ближнем Востоке.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Общество
Анна Попова: Эвакуируемые из Уханя граждане прошли карантин в Китае
"Сегодня несколькими бортами Министерства обороны РФ в Российскую Федерацию эвакуируются, выезжают люди из карантинной зоны в Китае, непосредственно из аэропорта в Ухане", - сообщила Анна Попова.
Экономика
Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин
Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына
Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Политика
СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Опрошенные РБК банки поддерживают инициативу.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 476 человек.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев решил стать отцом при помощи 3D-матки
Как сообщается в тексте к посту, они со своей супругой – 65-летней Екатериной Терешкович – посетили научно-исследовательский центр, где узнали, что в современном мире вполне реально при помощи 3D-принтера создать полноценную матку.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти вновь диагностировали рак
Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» вылетела из Кубка Германии, проиграв «Вердеру»
В матче 1/8 финала Кубка Германии «Вердер» принимал дортмундскую «Боруссию».
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Технологии
Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»
Пользователи операционной системы Windows 10 испытывают проблемы после установки обновления KB4532695.
Здоровье
Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают
Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.
Футбол
Футболисты «Монако» обыграли «Анже» и без голов Головина
В чемпионате Франции завершился матча 23-го тура регулярного чемпионата страны между "Монако" и "Анже".
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией.