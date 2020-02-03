Экономика
РБКНедвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП
Без учета операций с недвижимостью ВВП в 2019 году вырос бы на 1,5%, то есть отрицательный вклад сектора можно оценить в 0,2 п. п. Снижение по операциям с недвижимым имуществом произошло "за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости", уточнили в Росстате.
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Общество
РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
Общество
Раскрыты условия содержания в карантине вывезенных из Китая россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях содержания в карантине россиян, которых эвакуируют из Китая в связи с распространением в стране коронавируса.
Политика
Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО
Как отмечает Bloomberg, соглашение ВТО по правительственным закупкам дает возможность сделать рынок госзакупок страны более доступным для конкуренции со стороны зарубежных компаний, а также увеличить прозрачность в сфере государственных закупок.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
Космос
Индия хочет запустить в космос женщину-робота
В конце 2020 года Индия намерена совершить технологический прорыв и отправить на околоземную орбиту человекоподобного робота с женской внешностью.
Экономика
Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Игры
Sony открыла страницу PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. В скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Политика
Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
Происшествия
Экс-главу службы безопасности Березовского осудили за оборот оружия
Самарский областной суд во вторник приговорил к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима экс-главу службы безопасности покойного олигарха Бориса Березовского Сергея Соколова по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки, сообщили РИА Новости в суде.
Общество
Чувашия в 2019 году попала в «красную» зону свободы интернета
Всего авторы доклада зафиксировали 438981 (в 2018 году — 662842) отдельный случай вмешательства в свободу интернета в России, из которых абсолютное большинство (434275), как и прежде, связано с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве
Колегия присяжных вынесла вердикт 44-летнему уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, который обвиняется в убийстве полицейского в московском метро в 2018 году.
Политика
Президент Болгарии заявил о недоверии правительству
Болгарский президент Румен Радев выразил недоверие правительству страны, обратившись к нации.
Здоровье
145 случаев рака выявили у амурчан во время диспансеризации
В прошлом году в Приамурье во время диспансеризации было выявлено 145 злокачественных опухолей. 90% из них — на ранних стадиях.
Здоровье
Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства
Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Армия и оружие
Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе
Политика
Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
Армия и оружие
Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией
Турецкая армия обстреляла позиции российских военных на севере сирийской провинции Алеппо.
Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны страны.
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Здоровье
Во Вьетнаме и Саудовской Аравии произошли вспышки птичьего гриппа
Вспышки разных штаммов птичьего гриппа выявлены одновременно во Вьетнаме и Саудовской Аравии, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (World Organisation for Animal Health, WOAH) со ссылкой на данные профильных ведомств обеих стран.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках
Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Экономика
Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году
В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
Энергетика
Газпром сократил транзит газа через Украину
Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.