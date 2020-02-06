Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

В Совете Федерации считают, что цены на недвижимость в России в течение двух ближайших лет могут увеличиться на 25%. Об этом пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Комментировать1012
с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

Подробнее о событии

В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

RT на русском05 февраля в 21:27

Недвижимости прогнозируют рост в цене на 10%

REGNUMвчера в 11:55

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБКвчера в 06:43

РАСК прогнозирует рост цен на жилье в России на 13-15%

РИА Новостивчера в 03:43

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°вчера в 11:15

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 17:05

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Кино

В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

RuNews24.ru вчера в 06:08
Общество

Вице-губернатор Новосибирской области уходит в отставку

Вице-губернатор Новосибирской области Андрей Жуков, который курировал региональное министерство науки, уходит в отставку.
РБК Новосибирск вчера в 23:52
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер.
Российская газета вчера в 23:25
Политика

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:31
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru вчера в 06:41
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК вчера в 16:45
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Политика

Результаты голосования в Айове разочаровали Байдена

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что разочарован результатом голосования в Айове, где он занял лишь четвертое место среди кандидатов в президенты от демократов.
Российская газета 05 февраля в 20:34
Космос

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

РИА Новости вчера в 21:49
Гаджеты

Компания Huawei запустит в РФ сети Wi-Fi шестого поколения

Компания Huawei намерена запустить в РФ сети Wi-Fi шестого поколения.
Актуальные Новости вчера в 13:13
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
РИА Новости вчера в 16:52
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Известия вчера в 14:30
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 05 февраля в 07:43
Политика

Процесс импичмента Трампа завершился его оправданием

Рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа завершилось его оправданием, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
KM.ru вчера в 00:34
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Авто

Названы главные конкуренты KIA Seltos на российском рынке

Уже в скором времени россияне получат возможность приобрести новый кроссовер Seltos от южнокорейского бренда Kia.
Car.ru вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым

Газета.Ru вчера в 10:13
Футбол

«Зенит» разгромил «Сабуртало» в контрольном матче

В товарищеском матче «Зенит» разгромил грузинский коллектив «Сабуртало» со счетом 4:0. Первый мяч забил Алексей Сутормин после розыгрыша углового.
LiveSport.ru вчера в 13:21
Путешествия

Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.
Известия вчера в 21:16
Политика

В правительстве предложили упростить получение российского гражданства

Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
Известия вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Митя Фомин опубликовал фото в стиле ню

Продемонстрировать подписчикам изменения в фигуре артист решил, опубликовав откровенное фото.
StarHit.ru вчера в 15:30
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении российской "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
РИА Новости вчера в 17:34
Футбол

Месси надеется на уход Бартомеу из «Барселоны»

LiveSport.ru вчера в 09:56
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Российская газета 05 февраля в 08:25
Общество

Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек

Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
BFM.ru 05 февраля в 09:13
Общество

Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

РИА Новости вчера в 16:39
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории

Комедия "Холоп", снятая режиссером Климом Шипенко, стала самым кассовым отечественным фильмом в новейшей российской истории, обогнав по размерам кассовых сборов предыдущего рекордсмена – картину "Движение вверх".
Труд 04 февраля в 16:14
Космос

Фото дня: Венера, Юпитер и Млечный путь на одном снимке

На представленном изображении низко над горизонтом красуются планеты Венера и Юпитер. Кроме того, на небе сияет Млечный путь.
3DNews 04 февраля в 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное