Энергетика

ИзвестияИзвестияНефть Белоруссии без премии поставят пять российских нефтяных компаний

Как отмечается, поставки начнутся в марте, пишет БелТА. По словам Тищенко, «Белнефтехим» договорился с азербайджанской компанией SOCAR о поставке 160 тыс. т нефти. Накануне в белорусском концерне заявили, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают на половину мощности.
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