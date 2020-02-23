Энергетика
ИзвестияНефть Белоруссии без премии поставят пять российских нефтяных компаний
Как отмечается, поставки начнутся в марте, пишет БелТА. По словам Тищенко, «Белнефтехим» договорился с азербайджанской компанией SOCAR о поставке 160 тыс. т нефти. Накануне в белорусском концерне заявили, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают на половину мощности.
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