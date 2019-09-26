Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,52% - до $61,51 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:27 мск. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 2,55% - до $55,83 за баррель.

Нефть Brent и WTI дешевеет на 2,5%

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