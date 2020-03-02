Энергетика
ТАССНефть Brent подорожала на 3,16%
Цена фьючерса нефти WTI (Light Sweet) увеличивается на 3,01% - до $46,15 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 05:39 мск. 27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель.
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