Коронавирус
Эксперт Северо-ЗападЦена нефти марки Brent опустилась до уровня 2003 года
Цена североморской смеси Brent по состоянию на 16:20 падала к уровню предыдущих торгов более чем на 6,5% до 26,9 доллара за баррель, майские фючерсы на нефть WTI торгуются с 10% снижением по сравнением с торгами вторника — по 24,4 доллара за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent по данным на 20:44 мск на бирже ICE в Лондоне упала на 15%, достигнув $24,96 за баррель впервые с 12 мая 2003 года.Коммерсантъ10:01
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