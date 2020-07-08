Энергетика
РБКЦена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов. Минимальное значение в ходе торговой сессии составило $41,91.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика
Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала
Владимир Жириновский говорил, что Сергея Фургала не будут исключать из ЛДПР.
RuNews24.ru 09:06
Транспорт
Метро Петербурга с 13 июля вернется к обычному режиму работы
"Метрополитен Санкт-Петербурга с 13 июля вернется к стандартному режиму работы", - сказала собеседница агентства.
ТАСС 11:22
Политика
В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным
В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru 11:23
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Происшествия
Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина
9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично».
РБК 10:44
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Космос
Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник Shiyan-6
5 июля с космодрома «Цзюцюань» на околоземную орбиту вышел китайский экспериментальный спутник Китая Shiyan-6.
Live24 07 июля в 08:49
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Футбол
«Ростов» отказался продавать Шомуродова в «Гент» за 5 млн евро
"Ростов" отказался продавать нападающего Элдора Шомуродова.
Soccer.ru 09:33
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Армия и оружие
Украину заподозрили в подготовке к военному столкновению
В Киеве активно готовятся решать проблему с конфликтом на востоке Украины военным путем.
Lenta.ru 10:37
Общество
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
Адвокат Олег Елисеев заявил РИА Новости о том, что выехал к директору «Открытой России» Андрею Пивоварову после сообщений в СМИ о его задержании.
Моя Москва.онлайн 04:59
Происшествия
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео
Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
Шоу-бизнес
Певица Ольга Орлова опубликовала архивный кадр с Жанной Фриске
Бывшая участница группы «Блестящие», певица Ольга Орлова опубликовала в Instagram-аккаунте архивный снимок со своей подругой Жанной Фриске, сообщает Nation News.
МИР 24 вчера в 10:15
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Транспорт
В Москве на «фиолетовой» линии метро снизят тарифы на проезд
В Москве снизят стоимость проезда на "фиолетовой" ветке метро. Эксперимент проведут вне часа пик.
Российская газета 11:17
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
Происшествия
Мэр Сеула пропал без вести после обвинений в домогательствах
Мэр Сеула Пак Вон Сун пропал без вести, полиция ведет его поиски. Об этом сообщает южнокорейское издание The Korea Times.
РБК 10:29
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Общество
ФСБ могла получить информацию о Сафронове от СВР
В Чехии информацию о деле господина Сафронова пока не комментировали.
Коммерсантъ 06:06
Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
Политика
В МИД отвергли возможность обменять Уилана на россиян в тюрьмах США
Москва и Вашингтон не ведут переговоров об обмене осужденного в России американца Пола Уилана на граждан России.
РЕН ТВ 09:57
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
Общество
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
Общество
Дела Джигурды и Волочковой о визитах в Дивеево рассмотрят в Москве
Дело об административном правонарушении в отношении актера Никиты Джигурды, посетившего Серафимо-Дивеевскй монастырь в закрытом для свободного посещения из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево, перенесено для рассмотрения в Москву.
Известия 10:28
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
На 9 июля в Алтайском крае у 5 121 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, в числе заболевших 523 ребенка.
Kursk.com 02:29
Экономика
Запасы пшеницы в регионах оказались минимальными за последние годы
«Учитывая, что экспорт пшеницы в июне в целом по стране сократился в 2,3 раза по сравнению с этим месяцем в прошлом году, по данным на 1 июля разница в запасах по сравнению с прошлым годом может сократиться», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова Павенского.
Новые Известия 10:42
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Футбол
Никола Влашич: «Важно было победить „Оренбург“ ради Гончаренко»
Спорт-Экспресс 10:03