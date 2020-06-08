Энергетика
REGNUMНефть Brent опустилась ниже $43 за баррель
Лондон, 8 июня 2020, 12:57 — REGNUM Сегодня, 8 июня, цена августовских фьючерсов нефти марки Brent впервые с 6 марта превысила $43 за баррель. Однако потом пошла на снижение.
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Стоимость нефти марки WTI достигла 40 долларов за баррель впервые с 6 марта
Вечерняя Москвавчера в 19:48
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Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Экономика
В России запустят первый банковский сервис микроинвестирования
Первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку — запустит «Тинькофф».
Известия 06:58
Общество
Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
Гаджеты
В России открыт предзаказ на Sony Xperia 1 II
Компания Sony сегодня объявила старт предзаказа на флагманскую модель Xperia 1 II. Стоимость составляет 79 990 рублей.
ITZine.ru 05:08
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Авто
Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard
Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня 04:49
Политика
На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции отсутствует упоминание о предлагаемой поправке в статью 81, которая обнуляет президентские сроки, во всех 15 тематических блоках.
RuNews24.ru вчера в 21:09
Игры
Восемь целей и 467 процентов: кампания Black Book завершилась
Завершилась Kickstarter-кампания славянской ролевой игры Black Book, и завершилась с честью.
Игромания.ру вчера в 10:40
Экономика
Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом
Суд удовлетворил заявление, и в итоге вместе с процентами почти за десять лет сумма требований «Настюши» (компания успела погасить долг акционера) к Дмитрию Ананьеву составила 2,9 млрд руб.
РБК 07:18
Экономика
В Китае выпустили ценные бумаги с использованием блокчейна на $17 млрд
Китайский коммерческий банк Zheshang выпустил на основе блокчейна ценные бумаги, обеспеченные другими финансовыми активами (ABCP).
РБК 08:24
Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
Шоу-бизнес
Тетя принца Гарри высказалась о проблемах Меган Маркл с королевской семьей: «Мы всегда стараемся помочь»
Графиня прекрасно понимает, как непросто было Меган Маркл свыкнуться с новой жизнью, ведь они обе выросли в семьях среднего класса и не учили с рождения тонкости королевского протокола.
ОК! 04:34
Кино
Определены фильмы, способные оказать влияние на депрессию
Телепрограмма 03:56
Происшествия
Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой
5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 08:16
Транспорт
Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж
Перед открытием международного авиасообщения Минтрансу и авиакомпаниям предстоит решить две приоритетные задачи: налаживание авиаперевозок внутри страны с учетом введенных мер безопасности и восстановление внутреннего туризма.
РБК 08:20
Общество
Об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка сообщил русский врач в США
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Общество
Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей
В проекте новой редакции приказа 344Н, который определяет правила получения медсправок для водителей и кандидатов в водители, отсутствует требование сдавать анализ крови на наличие маркера CDT.
Вести.Ru 04:12
Общество
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
1. Россиянам объявили условия, при которых они могут выехать за рубеж Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников.
Lenta.ru 07:55
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Космос
Ученые приблизились к разгадке одной из главных тайн астрономии
В течение четырех лет ученые наблюдали за объектом, известным как повторяющийся Быстрый радиовсплеск 121102 (БРВ), который испускает очень короткие и яркие импульсы радиочастотной энергии.
Машины и Механизмы 06:04
Кино
Оператор «Дюны» заявил, что каждая часть будет отдельным фильмом
Австралийский кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках фильма «Дюна» и заявил, что каждая из частей книги будет отдельным и самостоятельным фильмом.
Невские Новости вчера в 00:11
Общество
Петербуржцев бесплатно проверят на антитела к COVID-19
В Петербурге будет организовано бесплатное тестирование граждан на антитела к коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:16
Музыка
Twitch ограничила возможность использования музыки — запрет на караоке, каверы и диджейские сеты
Twitch обновила условия использования музыкального контента, который не принадлежит автору канала.
CyberSport.ru 02:56
Шоу-бизнес
Павел Прилучный оплачивает лечение Агаты Муцениеце
Павел Прилучный оплачивает лечение Агаты Муцениеце Отношения Павла Прилучного и Агаты Муцениеце налаживаются.
Экспресс газета 06:28
Культура
В Москве откроется виртуальный кинорынок Key Buyers Event
Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital edition, в котором примут участие более 120 отечественных кинокомпаний и закупщики из 40 стран, откроется в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба Роскино.
РИА Новости вчера в 21:16
Игры
Игра мечты: приключенческий экшен Craftopia выйдет в раннем доступе Steam в июле
Evo-rus.com 03:20
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева тепло поздравила мужа с медной свадьбой
В народе говорят «медная» свадьба. 👰🏼 Мой любимый человек @igor_makarov25. ❤️❤️❤️ Спасибо, родной, за все, люблю, 😍 — написала телеведущая.
Летидор 04:30
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08