Энергетика

REGNUMREGNUMНефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Лондон, 8 июня 2020, 12:57 — REGNUM Сегодня, 8 июня, цена августовских фьючерсов нефти марки Brent впервые с 6 марта превысила $43 за баррель. Однако потом пошла на снижение.
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Нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

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Цена нефти Brent превысила $43 впервые с 6 марта

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РИА Новостивчера в 19:15

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

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