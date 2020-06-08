Лондон, 8 июня 2020, 12:57 — REGNUM Сегодня, 8 июня, цена августовских фьючерсов нефти марки Brent впервые с 6 марта превысила $43 за баррель. Однако потом пошла на снижение.

Нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Происшествия В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве подростка Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае.

Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости». 2,2K

Происшествия На Сахалине медведь напал на человека Сегодня вечером на Сахалине на геодезиста напал медведь. Инцидент произошел в Смирныховском районе.

Политика На сайт голосования по Конституции внесли изменения На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина. 5K

Происшествия Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве двух рыбаков Житель села Новобатайск в Ростовской области задержан по подозрению в убийстве двух рыбаков, сообщили в региональном управлении СКР. 17

Общество Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей. 133

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,2K

Общество Первая в мире страна отменила все ограничения из-за коронавируса Стала известна первая в мире страна, правительство которой приняло решение о полной отмене всяких ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Политика Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17 США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.

Футбол Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании текущего сезона Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.

Футбол ЦСКА не сможет заявить Вагнера Лава на этот сезон ЦСКА, по-видимому, не сможет задействовать форварда Вагнера Лава в оставшейся части чемпионата России в случае его успешного возобновления, если подпишет контракт с игроком.

Гаджеты Представлен ПК-корпус SilverStone CS330 Компания SilverStone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CS330, которая подойдет для создания компактного сервера или системы хранения данных.

Экономика Акции «Аэрофлота» и Utair растут на Мосбирже Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Московской бирже выросли на 5,06%, до 94,34 руб. за штуку, Utair — на 30,9%, до 8,77 руб. 1