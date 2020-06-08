Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаКотировки нефти растут на мировых биржах

Ростом котировок эталонных марок нефти начинается биржевая торговля на этой неделе, цена барреля Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Future утром в понедельник превысила 43,2 доллара, показав рост в 0,9 доллара (2,13%) к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, сообщает "Интерфакс".
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Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

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Общество

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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
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Общество

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Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

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"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
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В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин

В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение.
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Происшествия

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Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

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Общество

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"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
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Поликлиники Алтайского края начнут возвращаться к плановой работе с этой недели. Правда пока речь идет о детских учреждениях.
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США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17

США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом

Российская газета 06:48
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Общество

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
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Россия в июле может возобновить авиасообщение с 15 странами

Россия может частично открыть международное авиасообщение уже с 15 июля. Соответствующее предложение Росавиация направит в Роспотребнадзор.
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В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
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Пашинян заявил о выздоровлении от коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19.
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На сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
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Михалков раскрыл планы Грефа по уничтожению образования в России

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