Энергетика
REGNUMНефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта
Лондон, 5 июня 2020, 15:53 — REGNUM Августовский фьючерс на нефть марки Brent торговался на отметке выше $42 за баррель на лондонской бирже ICE.
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Стоимость нефти марки WTI достигла 40 долларов за баррель впервые с 6 марта
Вечерняя Москвавчера в 19:48
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Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Житель Татарстана зарезал отца и ранил мать
Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства 18-летним местным жителем отца и ранения матери, которые он объяснил недостатком внимания к себе, сообщает региональное следственное управление.
РИА Новости 07:09
Экономика
Россияне установили рекорд по банковским картам
Общий объем операций при помощи карт за первые три месяца 2020 года оценивается в 23 триллиона рублей.
Рамблер 06:16
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Наука
Российский «Витязь» скорректировал глубину Марианской впадины
Российский глубоководный автономный аппарат «Витязь» уточнил глубину Тихого океана на дне Марианской впадины.
Общественное телевидение России 05:31
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
Общество
В Москве с 9 июня разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству смогут возобновить работу с 9 июня в Москве, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:41
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился.
Известия 05:26
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
Здоровье
Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в августе в стране начнется вакцинация от гриппа.
Моя Москва.онлайн 06 июня в 13:48
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Политика
Путин поправил оговорку главы Бурятии о 400 млн рублей
Цыденов во время совещание сказал главе государства, что 6 июня в республике открывается новое здание национальной библиотеки Бурятии, на которое было выделено 615 миллионов рублей.
NewInform 06 июня в 09:29
Гаджеты
Инсайдеры опубликовали снимки Xiaomi Mi Band 5
Инсайдеры раскрыли информацию о браслете Mi Band 5 в Twitter. Фитнес-браслет будет оснащен системой бесконтактной оплаты.
Экономика сегодня 06 июня в 09:20
Общество
Названы водоёмы Свердловской области, пригодные для купания
На территории Свердловской области есть только два водоёма, в которых можно купаться.
Областная газета 05:09
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Культура
Первый канал объяснил замену титров «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня.
Известия 07:29
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Общество
Пропускной режим в Москве отменяется с 9 июня
Блог мэра Москвы В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования.
Российская газета 07:22
Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Общество
Кадыров поручил помочь 200 женихам с выкупом невест
Грозный, 8 июня 2020, 12:51 — REGNUM Более 200 чеченских женихов получат средства для выкупа невесты.
REGNUM 05:51
Экономика
В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334
Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов подготовил и в ближайшее время отправит на имя помощника президента РФ Максима Орешкина письмо с предложением возобновить производство пассажирского ближнемагистрального самолета Ту-334.
ТК Звезда 06:10
Общество
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
Футбол
Арустамян сообщил, что Вагнер Лав не сможет помочь ЦСКА в этом сезоне
Известный российский журналист и телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что 35-летний форвард Вагнер Лав не сможет принять участие в текущем сезоне РПЛ, если перейдёт в ЦСКА.
Sport.ru 05:59
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
Общество
СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27