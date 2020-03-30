Коронавирус

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦена нефти Brent упала ниже $23

Стоимость майского фьючерса североморской марки нефти Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. В последний раз стоимость Brent находилась на таком уровне в ноябре 2002 года.
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Нефть марки Brent упала ниже $23

Газета.Ru03:47

Мировые цены на нефть растут

RT на русском27 марта в 01:17

Нефть Brent рухнула ниже 24 долларов

Lenta.ru02:54

Цена нефти Brent упала более чем на 7%

ТАССвчера в 18:30

Цена нефти Brent упала ниже $26 за баррель

РБК27 марта в 03:41

Цены на нефть начали умеренно восстанавливаться

Интерфакс27 марта в 01:38

Цена барреля нефти Brent упала ниже 26,8 доллара

Взгляд.ру01:51
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Энергетика

Польская PGNiG заявила о праве на 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская нефтегазовая компания PGNIG заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов.
РИА Новости 12:36
Общество

С 30 марта режим самоизоляции вводится для всех москвичей

В Москве разворачивают умную систему контроля соблюдения домашнего режима. Собянин подчеркнул, что постепенно контроль будет ужесточаться.
Зеленоград сегодня вчера в 15:55
Общество

Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
Lenta.ru 03:06
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 18:15
Хоккей

Хоккеист «Ак Барса» Виктор Тихонов эвакуировался с семьей в США

Нападающий казанского "Ак Барса" Виктор Тихонов рассказал, как он с семьей успел покинуть Россию и улететь в США.
Piter.tv 14:00
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Экономика

Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок

Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Остановка предприятий в Китае из-за распространения вируса COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сельскохозяйственных животных, считают в ЦБ.
Коммерсантъ 14:33
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК 12:54
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Общество

В России создали три препарата против коронавируса

Другой препарат – фортепрен, который применяется для лечения вирусных инфекций у животных – уже прошел все клинические испытания, в том числе и на людях.
Business FM Уфа 01:22
Происшествия

Умерший с коронавирусом петербуржец попал в больницу с инфарктом

Мужчина в возрасте 55 лет был госпитализирован 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда, у него развилась двусторонняя пневмония.
REGNUM 15:01
Общество

Режим самоизоляции введен в Коми

С 31 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Коми автомобильным транспортом не ведутся.
КомиОнлайн 17:23
Происшествия

СК начал проверку ролика с ложными данными об ограничениях в Москве

Следователи начали доследственную проверку после появления в Сети видеоролика с недостоверной информацией об ограничительных мерах в Москве и области.
РБК 10:00
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru 16:23
Здоровье

В Италии зафиксирован спад роста заболеваемости коронавирусом

Руководитель инфекционного отдела Института здравоохранения Италии Франко Локателли сообщил, что зафиксирован рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 13:57
Здоровье

Молодой итальянец рассказал о пережитой тяжелой форме коронавируса

Молодой адвокат из Рима Андреа Наполи сообщил о том, как ему удалось пережить тяжелую форму нового коронавируса.
Вечерняя Москва 15:03
Футбол

Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
Soccer.ru 08:05
Политика

Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине.
ФАН вчера в 17:12
Футбол

Промес извинился за нарушения карантина во время коронавируса

Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес извинился после того как нарушил карантин, который введен из-за пандемии коронавируса.
Нева Спорт 13:36
Общество

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Российская газета 07:39
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья 11:43
Общество

Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Известия 15:55
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 15:24
Общество

Кадыров рассказал, что знает, как убить коронавирус

Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а жители республики восприняли их с одобрением, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости 16:09
Энергетика

Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»

Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:20
Здоровье

Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса

Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса.
Известия 15:47
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известия 28 марта в 17:44
Общество

В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов

Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения.
Парламентская газета 12:21
Общество

Губернатор Нью-Йорка: масштабы смертности от коронавируса ошеломляют

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в беседе с журналистами признался, что уровень смертности от COVID-2019 в регионе является шокирующим.
Московский Комсомолец 16:27
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