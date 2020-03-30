Стоимость майского фьючерса североморской марки нефти Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. В последний раз стоимость Brent находилась на таком уровне в ноябре 2002 года.

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