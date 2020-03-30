Коронавирус
Экономика сегодняЦена нефти Brent упала ниже $23
Стоимость майского фьючерса североморской марки нефти Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. В последний раз стоимость Brent находилась на таком уровне в ноябре 2002 года.
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Энергетика
Польская PGNiG заявила о праве на 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская нефтегазовая компания PGNIG заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов.
Общество
С 30 марта режим самоизоляции вводится для всех москвичей
В Москве разворачивают умную систему контроля соблюдения домашнего режима. Собянин подчеркнул, что постепенно контроль будет ужесточаться.
Общество
Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Хоккей
Хоккеист «Ак Барса» Виктор Тихонов эвакуировался с семьей в США
Нападающий казанского "Ак Барса" Виктор Тихонов рассказал, как он с семьей успел покинуть Россию и улететь в США.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Экономика
Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок
Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Остановка предприятий в Китае из-за распространения вируса COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сельскохозяйственных животных, считают в ЦБ.
Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
В России создали три препарата против коронавируса
Другой препарат – фортепрен, который применяется для лечения вирусных инфекций у животных – уже прошел все клинические испытания, в том числе и на людях.
Происшествия
Умерший с коронавирусом петербуржец попал в больницу с инфарктом
Мужчина в возрасте 55 лет был госпитализирован 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда, у него развилась двусторонняя пневмония.
Общество
Режим самоизоляции введен в Коми
С 31 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Коми автомобильным транспортом не ведутся.
Происшествия
СК начал проверку ролика с ложными данными об ограничениях в Москве
Следователи начали доследственную проверку после появления в Сети видеоролика с недостоверной информацией об ограничительных мерах в Москве и области.
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Здоровье
В Италии зафиксирован спад роста заболеваемости коронавирусом
Руководитель инфекционного отдела Института здравоохранения Италии Франко Локателли сообщил, что зафиксирован рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране, пишут «Известия».
Здоровье
Молодой итальянец рассказал о пережитой тяжелой форме коронавируса
Молодой адвокат из Рима Андреа Наполи сообщил о том, как ему удалось пережить тяжелую форму нового коронавируса.
Футбол
Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%
Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
Политика
Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине.
Футбол
Промес извинился за нарушения карантина во время коронавируса
Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес извинился после того как нарушил карантин, который введен из-за пандемии коронавируса.
Общество
«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России
Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Общество
Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом
Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Происшествия
В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом
Общество
Кадыров рассказал, что знает, как убить коронавирус
Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а жители республики восприняли их с одобрением, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Энергетика
Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»
Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg.
Здоровье
Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса
Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса.
Армия и оружие
Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом
Общество
В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов
Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения.
Общество
Губернатор Нью-Йорка: масштабы смертности от коронавируса ошеломляют
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в беседе с журналистами признался, что уровень смертности от COVID-2019 в регионе является шокирующим.