Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНефть Brent отыграла в цене $1,2

Североморская нефтяная смесь марки Brent отыграла в цене после падения на более 5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так стоимость майских фьючерсов на нефть Brent поднялась на $1,2 и составила $32,8.
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Нефть Brent отыграла в цене $1,2

Газета.Ru22:06

Цены на нефть упали

Lenta.ru19:13

Нефть марки Brent отыграла в цене $1,2

РИА Новости21:26

На торгах в Лондоне нефть опять дешевеет

Вести.Ru20:11

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 6,2%

ТАСС19:23

Нефть подешевела на фоне обнуления ставки ФРС США

Взгляд.ру20:34

Цена нефти Brent упала ниже $32

Коммерсантъ19:09
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Общество

В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек

"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
РИА Новости 20:49
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС 19:12
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС 15:12
Армия и оружие

В США не видят военного потенциала у российских Су-57 и «Арматы»

«Скромный флот российских современных истребителей не имеет никакого реального военного потенциала, который был бы достоин внимания, это же касается танка Т-14», - утверждает автор.
Дни24 вчера в 11:50
Происшествия

Минобороны сообщило о случайном выстреле вертолета Ми-8 в Чите

Коммерсантъ 11:31
Общество

В России трое человек заразились коронавирусом внутри страны

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели - Италию, Францию, Австрию, Германию, Польшу, Швейцарию, при этом три случая выявлены как контактные с ранее заболевшими", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Российская газета 06:58
Космос

SpaceX отменила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками

Компания SpaceX не смогла осуществить пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников.
Коммерсантъ 15:32
Происшествия

В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной

Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданкой Казахстана, вернулись в Россию.
ТАСС вчера в 04:00
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru 10:05
Здоровье

Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств

Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительный механизм назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru 21:49
Политика

Здравоохранение США не готово к коронавирусу, считает Сандерс

Система здравоохранения США не готова к борьбе с эпидемией коронавируса, поскольку не существует как единая система оказания помощи всем гражданам страны, заявил сенатор Берни Сандерс, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.
РИА Новости 20:32
Политика

СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши

На украинско-польской границе образовались многокилометровые очереди из-за украинских гастрбайтеров, которые спешат вернуться на родину.
РБК 23:13
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру 04:52
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области

РБК 21:52
Экономика

Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство

Fitch свое оптимистичное предсказание связывало с открытием рынка земли, как бы призывая Украину побыстрее устроить распродажу последнего серьезного государственного актива, а также с продолжением осуществления реформ, которые настолько "успешно" проводятся последние шесть лет, что государство уже не поворачивается язык называть даже развивающимся.
РИА Новости 01:00
Общество

Алтайские фермеры обратились к губернатору Виктору Томенко

Глава фермерского Союза попросил главу края Виктора Томенко обозначить эту проблему «на самом высоком уровне» в Москве.
Вести Алтай 20:39
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61

Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Вести.Ru 13 марта в 04:17
Авто

В России появится новый документ на автомобиль

Автоновости дня 07:30
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
URA.Ru вчера в 08:36
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров

РИА Новости 13 марта в 22:12
Армия и оружие

Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе

Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
РБК 06:16
Политика

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 14:44
Экономика

Мантуров нашел плюсы в снижении рубля для российской промышленности

Снижение рубля является «плюсом» для российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 13 марта в ходе общения с журналистами по итогам рабочей поездки в Санкт-Петербург.
Красная весна 13 марта в 14:27
Экономика

«Эксперт РА» ожидает падения прибыли банков РФ в 2020 году на четверть

"Прибыль до налогов по итогам 2020 года снизится на 20-25% по сравнению с прошлым годом, до 1,2-1,3 триллиона рублей (против 1,6 триллиона рублей без учета влияния МСФО 9 в 2019 году), а ROE составит около 10-11% против 14,6% за 2019 год", — прогнозируют в "Эксперт РА".
ПРАЙМ 17:15
Происшествия

Пассажиров поезда Москва – Новый Уренгой госпитализировали на Ямале

По прибытию в Новый Уренгой поезда из Москвы, пассажиров взяли под медицинское наблюдение.
Аргументы недели вчера в 13:11
Экономика

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Ведомости 16:52
Футбол

УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец 2020-го или лето 2021 года

Речь идёт о конце текущего года. Также рассматривается вариант, при котором ЕВРО пройдёт летом 2021 года.
Sport.ru 17:14
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 368 человек

Газета.Ru 13:30
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
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