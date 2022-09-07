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Нефть Brent подешевела до $89 впервые с начала февраля

Цена нефти марки Brent на торгах Лондонской биржи ICE вечером 7 сентября опускалась ниже $89 за баррель.
Коммерсантъ
Цена октябрьских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до $83,88 за баррель.
RT на русском
Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре 2022 года терял 3,97%, снижаясь до $83,43 за баррель.
Коммерсантъ
5 сентября государства-члены ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.
Российская газета

Подробнее о событии

Стоимость Brent в среду опускалась ниже $89 за баррель впервые с февраля
Интерфакс11:06
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $90 за баррель впервые с 8 февраля
RT на русском09:33
Cтоимость нефти марки Brent опустилась ниже 89 долларов за баррель впервые с 3 февраля
ПРАЙМ09:38
Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов впервые с 8 февраля
РИА Новости09:17
Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель впервые за семь месяцев
ИА Красная Весна10:03
Нефть Brent подешевела до $89 впервые с начала февраля
Коммерсантъ09:19
Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 0.79%
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