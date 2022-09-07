Опубликована модель программы "выращивания" поставщиков госкомпаний Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru проекты документов, описывающие правила работы программ госкомпаний по "выращиванию" поставщиков из компаний малого и среднего бизнеса.
Раненные при попытке контрнаступления в Херсонской области украинские силовики жалуются на значительные потери, нехватку снарядов, а также отставание от ВС РФ в технологическом плане, пишет газета Washington Post.
В мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои страны, а не в нуждающиеся страны Африки, возможно, стоит обсудить с Турцией ограничения по этому маршруту, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
29 августа хорватский портал Geopolitika.news. сообщил, что из-за стратегической недальновидности и ошибок европейских политиков ЕС ждет «горячая политическая осень» и «холодная, полная неопределенности зима».