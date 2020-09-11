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Интерфакс
Интерфакс

Нефть Brent подешевела до $39,91 за баррель

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени в пятницу составляет $39,91 за баррель, что на $0,15 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,73 (1,8%).В источнике
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ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются на неопределенном новостном фоне

ПРАЙМ13:34
Вести.Ru

Цена на нефть марки Brent снова падает

Вести.Ru23:33
Российская газета

Кубышка для сибирской нефти

Российская газета04:12
Аргументы и Факты

Цены на нефть марки Brent упали ниже 40 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:39
Интерфакс

Нефть Brent подешевела до $39,91 за баррель

Интерфакс01:37
Газета.Ru

Цены на нефть упали ниже $40 за баррель

Газета.Ru01:15
Телеканал 360°

Финансисты: в будущем году баррель нефти поднимется в цене до 50 долларов

Телеканал 360°11:55

«Норникель» назвал неоправданно высокой сумму иска Росприроднадзора

Росприроднадзор при оценке ущерба от разлива дизельного топлива под Норильском использовал неоправданно высокий для компании коэффициент, заявил первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.
«Норникель» назвал неоправданно высокой сумму иска Росприроднадзора
Ведомости10:40

Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русскомвчера в 11:06
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Der Spiegel: ОЗХО получила анализы Навального

Представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в прошедшие выходные посетили клинику Charite в Берлине, где находится основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Ведомости13:12
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В России изменят режим работы врачей с коронавирусными пациентами

Как заявил председатель профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников, работа по 12-16 часов в контакте с коронавирусными больными является грубым нарушением трудового законодательства.
Сусанинвчера в 03:26
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Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
РИА Новости13:06
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, Георгий Албуров и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в Великобритании Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений.
РИА Новости03:57
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