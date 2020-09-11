Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени в пятницу составляет $39,91 за баррель, что на $0,15 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,73 (1,8%).