Нефть Brent подешевела до $39,91 за баррель
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Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени в пятницу составляет $39,91 за баррель, что на $0,15 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,73 (1,8%).В источнике
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