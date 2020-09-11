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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Интерфакс

Нефть Brent подешевела до $39,91 за баррель

Интерфаксвчера в 01:37
Телеканал 360°

Финансисты: в будущем году баррель нефти поднимется в цене до 50 долларов

Телеканал 360°вчера в 11:55
Аргументы и Факты

Цены на нефть марки Brent упали ниже 40 долларов за баррель

Аргументы и Фактывчера в 02:39
Татар-информ

Цена нефти Brent вновь опустилась ниже 40 долларов

Татар-информвчера в 02:22
ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются на неопределенном новостном фоне

ПРАЙМвчера в 13:34
Газета.Ru

Цены на нефть упали ниже $40 за баррель

Газета.Ruвчера в 01:15
Вести.Ru

Цена на нефть марки Brent снова падает

Вести.Ruвчера в 23:33

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
РБКвчера в 16:31
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«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобиливчера в 13:51
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МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

24 декабря 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права, по которому из практического экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством исключаются упражнения на экзаменационной площадке.
РБКвчера в 11:50
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Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новостивчера в 09:33
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Китайский космический корабль провел секретные испытания на орбите

Китайское государственное СМИ Синьхуа сообщило об успехе, экспериментальный космический корабль многоразового использования в настоящее время находится на орбите и проводит испытания.
Первый Севастопольский10 сентября в 11:35
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Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального

Оппозиционная немецкая Свободная демократическая партия (СвДП) призвала "оказать давление на Россию" из-за ситуации с Алексеем Навальным, ввести санкции против тех, в отношении кого он "вел расследования", и рассмотреть мораторий на реализацию "Северного потока 2" до выяснения обстоятельств по делу блогера, сообщила депутат СвДП Рената Альт.
РИА Новостивчера в 16:36

Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Ведомостивчера в 12:24
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Даниил Квят вспомнил, как побеждал в Муджелло восемь лет назад

Гонщик команды AlphaTauri Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего уик-энда Гран При Тосканы, который пройдёт в ближайшие выходные на трассе Муджелло, и вспомнил своё последнее выступление на этом автодроме.
Autosport.com.ru10 сентября в 11:44

Свежий трейлер ремастера Crysis посвятили рейтрейсингу на консолях

Студия подготовила лишь 40 секунд кадров на PS4 Pro и Xbox One X — на базовых PS4 и Xbox One рейтрейсинга не будет, а на старших версиях консолей он доступен только в отдельном режиме при динамическом разрешении 1080р.
Игромания.рувчера в 11:49
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