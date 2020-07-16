Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,20%, составив $40,67 за баррель.
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Космос
Китайская ракета миссии на Марс доставлена на стартовую площадку
Популярная механика 02:00
Происшествия
Ещё один житель Татарстана скончался от коронавируса
В Татарстане от коронавируса скончался 59-летний житель Казани. Число жертв пандемии в Татарстане достигло 27.
НТР 24 03:50
Армия и оружие
В России объявлена внезапная проверка готовности войск
В России проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 03:36
Общество
В России за сутки выявили 6 406 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6 406, общее количество инфицированных достигло 759 203.
ТАСС 03:31
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Проминвестбанка.
ТАСС 03:40
Политика
Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда вчера в 10:47
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили 14 июля в 12:19
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Армия и оружие
Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители
В издании Military Watch заявили, что Россия сделала ставку на тяжелые истребители.
Piter.tv вчера в 08:10
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Политика
FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список
Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях.
РБК 03:07
Здоровье
Ученый назвал вторую волну коронавируса в России маловероятной
Тавадян считает, что в позитивном для страны сценарии вакцинация произойдет в I квартале 2021 года, когда в России с высокой долей вероятности будет выработан коллективный иммунитет против коронавируса.
Известия 00:41
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник 15 июля в 06:35
Общество
Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Трейлер одной из самых ожидаемых игр несколько приоткрыл завесу секретности, которую разработчики держали долгое время.
Evo-rus.com вчера в 01:54
Происшествия
Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве
Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости вчера в 14:39
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news вчера в 05:54
Шоу-бизнес
Бузова разделась для обложки Playboy
Ведущая, певица и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова снялась для нового выпуска мужского журнала Playboy.
Lenta.ru 03:34
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
REGNUM вчера в 18:49
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Культура
Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова, отметив, что его творчество обогатило отечественную эстраду, театр и кинематограф, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 03:54
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США Bonhomme Richard ликвидировали
Пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на базе военно-морских сил США в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) ликвидировали.
Известия вчера в 21:12
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Происшествия
На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 17 июля 2020, 10:44 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 17 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:44
Финансы
В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
Как было отмечено по итогам июньского заседания, существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году.
ТАСС вчера в 06:54
Здоровье
Полпред в УФО сообщил о дефиците коек для пациентов с коронавирусом в Свердловской области
По данным полпредства, на 15 июля в Свердловской области занято 81% инфекционных коек, а в Екатеринбурге в последнее время более 90%.
ТАСС 02:43
Автоспорт
Хэмилтон надеется, что все гонщики «Формулы-1» встанут на колено
CT news вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина рассказала «Комсомольской правде» о том, что в интернете спортсмена хотят выставить плохим родителем, что является неправдой.
CT news вчера в 02:57
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28