Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть показывают рост

Мировые цены на нефть растут в четверг, 5 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,07%, составив $47,28 за баррель.
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Как коронавирус повлиял на сырьевой импорт Китая

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Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов среды

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Brent подорожала до $51,8 за баррель

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Мировые цены на нефть показывают рост

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Цены на нефть растут после снижения накануне

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Нефть удержалась выше $52 за баррель

REGNUM03 марта в 15:16

Стоимость барреля нефти Brent превысила 52 доллара

Piter.tv03 марта в 03:42
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Комментарии

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Температура летом 2020 года в России будет превышать климатическую норму, в связи с чем прогностические карты окрашены в малиновый цвет.
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Презентован Renault Duster новой генерации

Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2017 года выпускают в Румынии сразу под двумя брендами, добрался до Южной Америки.
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ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
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Памфилова объяснила «пакетное» голосование по поправкам в Конституцию

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Конституцию.
РИА Новости 04:30
Здоровье

В России выявлен новый случай коронавируса

В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости.
BFM.ru 03:24
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Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
РИА Новости 04:39
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Шеф Пентагона сравнил гиперзвуковые разработки США, России и Китая

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Армия и оружие

Минобороны Турции сообщило о потерях сирийской армии в Идлибе

РИА Новости 03:36
Политика

Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
REGNUM 05:36
Общество

Срок наблюдения за эвакуированными из Китая украинцами закончился

Срок наблюдения за эвакуированными из-за коронавируса из Китая на Украину гражданами завершился в четверг, они покинули санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, следует из онлайн трансляции, которую ведет "Телевизионная служба новостей" канала "1+1".
РИА Новости 05:36
Политика

Путин ответил на данные о половине желающей уехать из страны молодежи

Президент России Владимир Путин сообщил, что государство будет заниматься вопросом реализации молодых российских специалистов в собственной стране.
РБК 01:58
Футбол

Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поведение своего коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко, который отказался пожать ему руку после четвертьфинального матча Кубка России.
Известия вчера в 17:38
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, превышающих 28 дней.
BFM.ru вчера в 19:11
Авто

«КамАЗ» стал самым популярным грузовиком у юрлиц в России

Отечественный «КамАЗ» стал самым популярным грузовиком у юридических лиц в России в 2019 году.
Автоновости дня 04:39
Происшествия

Бывшего заместителя мэра Хабаровска нашли мертвым

Бывший заместитель мэра Хабаровска Евгений Колосов найден мертвым после двух недель поисков, сообщил РИА Новости в четверг представитель поисково-спасательного отряда "Лига-спас".
РИА Новости 02:25
Кино

Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
ToDay News Ufa 03 марта в 02:09
Футбол

Брестское «Динамо» третий раз подряд выиграло Суперкубок Белоруссии

РИА Новости вчера в 13:43
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости 03:37
Авто

Новый BMW M3 показали в Сети на фото

В Сети появился снимок, который раскрывает внешний дизайн передней части нового «заряженного» BMW M3.
Тарантас Ньюс вчера в 04:15
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Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек

РИА Новости 01:50
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Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко

Live24 вчера в 02:49
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Кремль отреагировал на сообщения о минировании самолетов

Спецслужбы России работают по поиску авторов сообщений о якобы минировании самолетов, рано или поздно злоумышленников поймают и накажут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:26
Происшествия

Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье

RT на русском 05:35
Происшествия

Завершено следствие по делу историка Соколова

Следствие по делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, завершено, передает ОТР.
Общественное телевидение России 03 марта в 23:18
Шоу-бизнес

Кэти Перри намекнула на беременность от Орландо Блума

В клипе Кэти Перри предстала в нежном цветочном образе, а в комментариях поклонники осыпали звезду комплиментами и поздравлениями с первой беременностью.
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В Новосибирской области насчитали 23 тысячи больных гриппом и ОРВИ

За последнюю неделю февраля в Новосибирской области к медикам с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 22 973 человека.
АиФ Новосибирск 03:20
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Найден способ достичь скорости света

Sibnet Новости 03 марта в 09:33
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