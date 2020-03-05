Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть показывают рост
Мировые цены на нефть растут в четверг, 5 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,07%, составив $47,28 за баррель.
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Россиянам пообещали «малиновое» лето
Температура летом 2020 года в России будет превышать климатическую норму, в связи с чем прогностические карты окрашены в малиновый цвет.
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Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2017 года выпускают в Румынии сразу под двумя брендами, добрался до Южной Америки.
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ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
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Памфилова объяснила «пакетное» голосование по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Конституцию.
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В России выявлен новый случай коронавируса
В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости.
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
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Шеф Пентагона сравнил гиперзвуковые разработки США, России и Китая
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Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Общество
Срок наблюдения за эвакуированными из Китая украинцами закончился
Срок наблюдения за эвакуированными из-за коронавируса из Китая на Украину гражданами завершился в четверг, они покинули санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, следует из онлайн трансляции, которую ведет "Телевизионная служба новостей" канала "1+1".
Политика
Путин ответил на данные о половине желающей уехать из страны молодежи
Президент России Владимир Путин сообщил, что государство будет заниматься вопросом реализации молодых российских специалистов в собственной стране.
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В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
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В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, превышающих 28 дней.
Авто
«КамАЗ» стал самым популярным грузовиком у юрлиц в России
Отечественный «КамАЗ» стал самым популярным грузовиком у юридических лиц в России в 2019 году.
Происшествия
Бывшего заместителя мэра Хабаровска нашли мертвым
Бывший заместитель мэра Хабаровска Евгений Колосов найден мертвым после двух недель поисков, сообщил РИА Новости в четверг представитель поисково-спасательного отряда "Лига-спас".
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Футбол
Брестское «Динамо» третий раз подряд выиграло Суперкубок Белоруссии
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Авто
Новый BMW M3 показали в Сети на фото
В Сети появился снимок, который раскрывает внешний дизайн передней части нового «заряженного» BMW M3.
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Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко
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Кремль отреагировал на сообщения о минировании самолетов
Спецслужбы России работают по поиску авторов сообщений о якобы минировании самолетов, рано или поздно злоумышленников поймают и накажут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Происшествия
Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье
Происшествия
Завершено следствие по делу историка Соколова
Следствие по делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, завершено, передает ОТР.
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Кэти Перри намекнула на беременность от Орландо Блума
В клипе Кэти Перри предстала в нежном цветочном образе, а в комментариях поклонники осыпали звезду комплиментами и поздравлениями с первой беременностью.
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В Новосибирской области насчитали 23 тысячи больных гриппом и ОРВИ
За последнюю неделю февраля в Новосибирской области к медикам с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 22 973 человека.
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